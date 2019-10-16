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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA - Fotoğraf: AA
Haber Giriş: 16.10.2019 - 08:49, Son Güncelleme:

Son dakika... Dışişleri'nden Avrupa'ya terör örgütü PKK uyarısı

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Son dakika... Dışişleri'nden Avrupa'ya terör örgütü PKK uyarısı

Dışişleri Bakanlığı’nca, "Barış Pınarı Harekatımızın başlamasıyla birlikte PKK unsurlarının, özellikle Avrupa ülkelerinde şiddet içeren gösteri ve eylemlerinin devam ettiğini kaygıyla takip ediyoruz" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla birlikte PKK unsurlarının şiddet içeren gösteri ve eylemlerinin, ilgili ülke makamlarına yapılan bütün uyarılara rağmen hala devam ettiğine vurgu yapılarak şöyle denildi:

"Türk toplumunun iş yerleri ve evlerine, camilerimize, temsilciliklerimize ve temsilcilik çalışanlarımıza yapılan terörist saldırılara duyarsız kalmanın izahı olamaz. İlgili ülkelerden, yurt dışındaki diplomatik ve konsüler temsilciliklerimizin, vatandaşlarımızın, personelimizin can ve mal güvenliğinin korunması ve Türk çıkarlarına halel gelmemesi için alınan tedbirlerin artırılması ve bu konuda azami hassasiyetin gösterilmesi yönündeki beklentimizi hatırlatıyoruz. Saldırganların tespit edilerek adalet önüne çıkartılmaları ve cezalandırılmalarının takipçisi olacağımızın bilinmesi gerekir."


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