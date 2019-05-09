Son dakika... Dışişleri'nden ABD'ye sert yanıt

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus ve ABD Kongre üyelerinin İstanbul'da yerel seçimlerin yenilenmesine ilişkin yaptıkları açıklamalar hakkında Aksoy, Bakanlığa yöneltilen soruya yazılı yanıt verdi.



Aksoy, özgür ve demokratik seçimlerin Türkiye'nin devlet geleneğinin vazgeçilmez bir parçası olduğunun altını çizerek "Her seçimde ulaşılan yüksek katılım oranı, halkımızın demokrasiye olan bağlılığını ve seçim sistemine olan güvenini en iyi şekilde ortaya koymaktadır." ifadesine yer verdi.



İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararının 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde kanuna aykırı unsurların tespit edilmesi nedeniyle alındığına ve bu kararın seçim sonuçlarından bağımsız olduğuna işaret eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Seçimleri yönetme ve denetleme yetkisini Anayasa'mızdan alan ve üyeleri yüksek yargı organları mensupları arasından seçilen YSK tarafından alınan bu karara herkesin saygı göstermesi gerekir. Benzer gelişmelerin daha önce ABD ve başka ülkelerde de yaşandığının, bunların demokrasinin kuralları çerçevesinde çözümlendiğinin hatırda tutulması gerekir. Türk halkının iradesinin sandığa en doğru şekilde yansıması hem kanunlarımızın hem de uluslararası yükümlülüklerimizin bir gereğidir. Bunun yerine getirilmesi, bundan önceki seçimlerde olduğu gibi 23 Haziran'da yapılacak seçimlerde de ülkemizin önceliği olacaktır."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un ve ABD Kongre Üyelerinin İstanbul'da Yerel Seçimlerin Yenilenmesine İlişkin Yaptıkları Açıklamalar Hakkındaki Soruya Cevabı https://t.co/UMnD8gQX3A — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 9, 2019

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, İstanbul'da yerel seçimlerin yenilenmesine dair şu açıklamayı yapmıştı:

"Özgür ve adil seçimler ile meşru seçim sonuçlarının kabul edilmesi demokrasiler için elzemdir. Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart İstanbul belediye başkanlığı seçim sonuçlarını onaylamasının ardından, seçimin yenilenmesine karar vermiştir. Türkiye’nin diğer dostları gibi, biz de bu olağanüstü kararı dikkatle takip etmekteyiz."

"Türkiye, köklü ve gurur duyulacak bir demokrasi geleneğine sahiptir. Türk makamlarını, bu seçim sürecini kanunlar çerçevesinde ve Türkiye’nin AGİT’e olan taahütlerine, NATO Müttefiği statüsüne ve Avrupa Birliği’ne üye olma arzusuna uygun şekilde yürütmeye çağırıyoruz."