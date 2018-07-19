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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
19.07.2018 - 15:41, Son Güncelleme:

Son dakika.. Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki

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Son dakika.. Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in mecliste onayladığı Yahudi Ulus Devlet yasasına ilişkin "Yahudi Ulus Devleti yasası evrensel hukuk ilkelerini ayaklar altına almakta, Filistinlilerin haklarını hiçe saymaktadır." açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail Parlamentosunda kabul edilen Yahudi Ulus Devleti yasasının evrensel hukuk ilkelerini ayaklar altına aldığını ve İsrail vatandaşı Filistinlilerin haklarını hiçe saydığını" bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail meclisinde bugün onaylanan "Yahudi Ulus Devleti" yasasına tepki gösterildi.

Açıklamada, "İsrail Parlamentosunda bugün kabul edilen Yahudi Ulus Devleti yasası evrensel hukuk ilkelerini ayaklar altına almakta ve İsrail
vatandaşı Filistinlilerin haklarını hiçe saymaktadır." ifadesine yer verildi.

Yasada İsrail’in işgal altında tuttuğu Kudüs’ün başkent olarak ilan edilmesinin uluslararası toplum bakımından "yok hükmünde" olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı yasada BM kararlarıyla hukuk dışılığı defaten tescillenmiş yerleşimlerin teşvik edilmesi ise asla kabul edilemez. Yasada kendi kaderini
tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanması ise çağ dışı ve ayrımcı bir zihniyetin ürünüdür.

İsrail hükümeti tarafından Filistin’de sürdürülen işgale ve hukuk dışı uygulamalara kılıf bulunmasını ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmasını amaçlayan söz konusu yasaya uluslararası toplum tarafından da gerekli tepki gösterilmelidir."  

 

 

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