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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
12.06.2019 - 14:21, Son Güncelleme:

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan cami saldırılarına sert tepki

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Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan cami saldırılarına sert tepki

Türkiye, son dönemde Almanya başta olmak üzere bazı Batı Avrupa ülkelerinde Müslüman topluma ait camilere yönelik saldırılarda artışın kaygı verici olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının her geçen gün daha da endişe verici boyutlara ulaşması, derhal çözüm bulunması gereken bir mesele haline gelmiştir." ifadesi yer aldı.

İbadet özgürlüğünün ve ibadet yerlerinin kutsallığının korunmasının devletlerin sorumluluğunda olduğu hatırlatılan açıklamada, yerel emniyet makamlarına intikal eden saldırıların faillerinin adalet karşısına çıkarılmasının ve camilerin güvenliğinin tam anlamıyla sağlanmasının gelecekte daha vahim olayların önüne geçeceği belirtildi.

Açıklamada, bu tür saldırıların sadece Müslümanlar için değil insanlığın tümü için ortak tehdit oluşturduğuna değinilerek, "Nefret ve tahammülsüzlük adeta bütün dünyayı tehdit eden bir virüse dönüşmüştür. Bu virüsü tamamen temizlemek için ise uluslararası toplumun birlikte çalışması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye önderliğinde Birleşmiş Milletlere (BM) sunulan "Din veya inanca dayalı terörizm ve diğer şiddet eylemleriyle mücadele" başlıklı kararın 2 Nisan'da Genel Kurul’da kabul edilmesinin önemli bir adım olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu kararın tüm üye ülkelerce uygulanması sorunun çözümüne ciddi katkı sağlayacaktır. Türkiye bu yöndeki uluslararası çabalara liderlik etmeye devam edecektir." ifadesi kullanıldı.


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