Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya açıklaması
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, yönetimlerin demokratik süreçlerle işbaşına gelmesi ilkesine önem atfetmektedir. Bu bağlamda, Bolivya’da Devlet Başkanı Evo Morales’in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Ülkede gerginliğin azaltılmasını, normal yaşama dönülmesini ve demokrasinin Bolivya halkının tercihleri doğrultusunda işletilerek, yenilenecek seçimler suretiyle barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesini temenni ediyoruz.
Ayrıntılar geliyor...
Bolivya’daki Gelişmeler Hk. https://t.co/lLGpwOeeWa— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 11, 2019
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