Son dakika.... Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin kararına ilk yanıt
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, PKK'nın Terör Örgütleri Listesi'nde kalmasına dair ABD Dışişleri Bakanlığı açıklaması hakkında yorumda bulundu.
Sözcü Aksoy tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"ABD Dışişleri Bakanlığı, 1997 yılından bu yana terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın Yabancı Terör Örgütleri listesinde kalmayı sürdüreceğini açıklamıştır."
"ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında PKK'ya karşı mücadele kararlılığının vurgulanmış olmasını önemsiyoruz. Müttefikimiz ABD'den aynı yaklaşımı PKK'nın bölgedeki uzantıları PYD/YPG'ye karşı da göstermelerini bekliyoruz."
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