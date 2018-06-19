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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriDünya Son dakika..Dışişleri Bakanı'ndan kritik F-35 açıklaması
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Dünya
19.06.2018 - 11:38, Son Güncelleme:

Son dakika..Dışişleri Bakanı'ndan kritik F-35 açıklaması

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Son dakika..Dışişleri Bakanı'ndan kritik F-35 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çavuşoğlu, F-35'lerin ilk teslimatı için ilk törenin 21 Haziran'da yapılacağını söyledi.

Bu sabah ABD Senatosu'nun F35 kararını değerlendiren Başbakan Yıldırım, "Karar talihsiz bir gelişme. Türkiye alternatifsiz değil. Bu teşebbüsler esef verici, stratejik ortaklığın ruhuna aykırı" demişti. 

NTV'ye konuşan Çavuşoğlu ise "F-35 konusunda da parlamento da girişimler oldu. 21’inde 2 F-35 bize teslim edilecek. Bu yönde de girişimler var ama biz böyle sağlıklı ilişki yürütemeyiz. Gelin oturalım konuşalım Münbiç’te olduğu gibi. Türkiye önemli bir müttefik, Türkiye NATO’yu riske atacak hiçbir oluşumun içinde olmaz. Bunu bahane ederek yaptırım testleri içinde olmasınlar." dedi. 

Son dakika… ABD’nin F-35 kararına Başbakan Yıldırım’dan sert tepki
Son dakika… ABD’nin F-35 kararına Başbakan Yıldırım’dan sert tepki

Canlı yayında NTV'nin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "YPG/PKK Münbiç'ten çıkacak ve silahlar elinden alınacak. Münbiç bir model" dedi.

Türk askerinin Münbiç'te keşif ve devriye görevine başladığını belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "YPG/PKK Münbiç'ten çıkacak ve silahlar elinden alınacak. Münbiç bir model. Münbiç modeli Suriye'nin geleceği için de önemli. Bölge temizlendikten sonra gerçek sahiplerine bırakılacak" dedi.

Çavuşoğlu, "Pompeo, Münbiç'ten ayrılırken silahlarının alınacağını söyledi. Bu model Münbiç'in doğusu için de uygulanabilir. YPG'nin sadece bu bölgeden çıkması önemli değil. Silahlarıyla birlikte nereye gidecekler? Teröristlerin elinden bu silahları almak lazım" dedi. 

"REJİMİN OLASI İDLİB HAREKÂTI"

"İdlib’teki radikal gruplar hem Türkiye hem de Suriye için tehdittir. Fakat bunları bahane ederek bütün İdlib’i bombalamak doğru bir yöntem değil. Biz bunu ABD’ye Rusya’ya ve İran’a söyledik.Rejim Doğu Guta'dan sonra askeri çözümü daha garanti görüyor... Rejimin garantörü İran ve Rusya... Biz de muhalefetin garantörüyüz. Umut ediyoruz ki bu İdlib'e sıçramaz. Bunun için çaba gösteriyoruz. Sıçrarsa da zaten Astana sürecinin bir önemi kalmaz. O zaman bizim İran ve Rusya ile bir işbirliğimizin de önemi kalmaz. Şu anda böyle bir risk görmüyoruz." 

Öte yandan, Çavuşoğlu, ABD'nin FBI tarafından 20 civarında eyalette FETÖ'ye yönelik soruşturma başlattığı bilgisini verdiğini açıkladı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (19.06.2018)
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