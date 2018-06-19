Son dakika..Dışişleri Bakanı'ndan kritik F-35 açıklaması

Bu sabah ABD Senatosu'nun F35 kararını değerlendiren Başbakan Yıldırım, "Karar talihsiz bir gelişme. Türkiye alternatifsiz değil. Bu teşebbüsler esef verici, stratejik ortaklığın ruhuna aykırı" demişti.

NTV'ye konuşan Çavuşoğlu ise "F-35 konusunda da parlamento da girişimler oldu. 21’inde 2 F-35 bize teslim edilecek. Bu yönde de girişimler var ama biz böyle sağlıklı ilişki yürütemeyiz. Gelin oturalım konuşalım Münbiç’te olduğu gibi. Türkiye önemli bir müttefik, Türkiye NATO’yu riske atacak hiçbir oluşumun içinde olmaz. Bunu bahane ederek yaptırım testleri içinde olmasınlar." dedi.

Canlı yayında NTV'nin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "YPG/PKK Münbiç'ten çıkacak ve silahlar elinden alınacak. Münbiç bir model" dedi.

Türk askerinin Münbiç'te keşif ve devriye görevine başladığını belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "YPG/PKK Münbiç'ten çıkacak ve silahlar elinden alınacak. Münbiç bir model. Münbiç modeli Suriye'nin geleceği için de önemli. Bölge temizlendikten sonra gerçek sahiplerine bırakılacak" dedi.

Çavuşoğlu, "Pompeo, Münbiç'ten ayrılırken silahlarının alınacağını söyledi. Bu model Münbiç'in doğusu için de uygulanabilir. YPG'nin sadece bu bölgeden çıkması önemli değil. Silahlarıyla birlikte nereye gidecekler? Teröristlerin elinden bu silahları almak lazım" dedi.

"REJİMİN OLASI İDLİB HAREKÂTI"

"İdlib’teki radikal gruplar hem Türkiye hem de Suriye için tehdittir. Fakat bunları bahane ederek bütün İdlib’i bombalamak doğru bir yöntem değil. Biz bunu ABD’ye Rusya’ya ve İran’a söyledik.Rejim Doğu Guta'dan sonra askeri çözümü daha garanti görüyor... Rejimin garantörü İran ve Rusya... Biz de muhalefetin garantörüyüz. Umut ediyoruz ki bu İdlib'e sıçramaz. Bunun için çaba gösteriyoruz. Sıçrarsa da zaten Astana sürecinin bir önemi kalmaz. O zaman bizim İran ve Rusya ile bir işbirliğimizin de önemi kalmaz. Şu anda böyle bir risk görmüyoruz."

Öte yandan, Çavuşoğlu, ABD'nin FBI tarafından 20 civarında eyalette FETÖ'ye yönelik soruşturma başlattığı bilgisini verdiğini açıkladı.

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