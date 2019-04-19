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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - AA
19.04.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Son dakika.. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

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Son dakika.. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı kapsamında mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında önemli konulara değindi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı kapsamında önemli açıklamalrda bulundu.

Bizim tarafımızda her şey net. Bu tartışmaların sebebi nedir?

Rusya’dan almak durumunda kaldığımız ihtiyacımız olan hava savunma sistemini 10 yıldır müttefiklerimizden alamadığımız için ve Rusya’dan da iyi bir teklif geldiği için aldığımız S 400 savunma sisteminden kaynaklanıyor tüm bu tartışmalar.

En son Washington ziyaretimizde de ABD’li muhataplarımıza bir teklifte bulunduk. Gelin bir ortak komisyon kurulsun NATO da işin içinde olsun ve uzmanlardan oluşsun uzmanlar söyledin.

Çünkü S400 ile ilgili bazı iddialar ortaya atılıyor. F 35’lerin sistemine girerek F 35’lerin teknolojisini alabileceği söyleniyor.

Biz bu iddiaları gerçekçi bulmuyoruz. Ama yine de bu konuda uzmanlar son sözü söylesin.

Ve biz başından beri S400 sisteminin tamamen bizim kontrolümüzde olması içi programı dahil çok dikkatli hareket ettik.

Biraz önce söylediğim iddiaya neden katılmıyoruz? Bugün Suriye’de S 400 hava savunma sistemleri var ve Suriye üzerinden ABD’nin ve İsrail’in F 35’leri defalarca uçtu.

Eğer bu iddia gerçekçi ise zaten çoktan bu sisteme girilmiş demektir. Aynı şekilde Norveç’in kuzeyinde Rusya sınırları için S 400 var ve Norveç’in F35’leri de orada uçuyor.

Biz yine de ortak bir çözüm bulmak endişeleri gidermek için ortak çalışma gurubu kuralım dedik.

NATO bu önerimize çok sıcak baktı ama ABD’den henüz olumlu bir yaklaşım görmedik.

NATO’nun endişelerini de dikkate almamız lazım. Bu konuda her zaman hassasız. Ama müttefiklerimiz de şunu anlamalıdır bizim hava savunma sistemlerine acilen ihtiyacımız var.

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