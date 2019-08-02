Son dakika... Dışişleri: ABD heyeti yarın Ankara'ya gelecek
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD askeri heyetinin yarın Ankara'ya geleceğini duyurdu. Aksoy ayrıca F-35 ile ilgili taahhütlerin 2026'ya ertelendiğini belirtti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, gündemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
ABD ASKERİ HEYETİNİN ANKARA ZİYARETİ
ABD askeri heyeti yarın Ankara'ya geliyor. ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız. 3 Ağustos haftası ülkemize gelecek olan ABD askeri heyetiyle görüşmeler devam edecek. Yeni tekliflerin oyalamaya dönüşmesine izin veremeyeceğiz.
SUUDİ ARABİSTAN'DA TÜRK TIRLARININ BEKLETİLMESİ
İhracatçılarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyoruz. Bu uygulamanın sadece Türkiye'ye yönelik olmadığı ümidini taşıyoruz.
F-35
Biz bu projenin müşterisi değil sahibiyiz. F-35 ile ilgili taahhütlerimizi 2026'ya erteledik.
İDLİB
Suriye’de yeni insani trajedi yaşanmasını istemiyoruz
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