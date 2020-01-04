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Haber Giriş: 04.01.2020 - 14:47,Son Güncelleme:/

Son dakika... Devrim Muhafızları komutanı ateşi körükledi! Saldırı koordinatı verdi

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Son dakika... Devrim Muhafızları komutanı ateşi körükledi! Saldırı koordinatı verdi

İran Devrim Muhafızları komutanı yaptığı açıklamada, Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak İran'ın erişebileceği her yerde Amerikalıları cezalandıracağını söyledi.

Güney Kerman eyaletindeki muhafızların komutanı General Gholamali Abuhamzeh, yaptığı açıklamada Körfez'deki gemilere muhtemel saldırılar olasılığını dile getirdi.

General yaptığı açıklamada ayrıca, “Hürmüz Boğazı, Batı için hayati bir nokta ve çok sayıda Amerikan muhrip ve savaş gemileri oradan geçiyor ... bölgedeki önemli Amerikan hedefleri uzun zamandan beri İran tarafından tespit edildi ... 35 ABD hedefi ve ayrıca Tel Aviv de ulaşabileceğimiz menzilde. ”dedi.

İran’ın Ankara Büyükelçisi’nden tehdit gibi sözler
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