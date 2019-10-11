Son dakika... Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kargo uçağı düştü
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı çalışanlarının da bulunduğu kargo uçağı düştü. Düşen uçak sebebiyle kayıpların olduğu bildirildi.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı çalışanlarının da bulunduğu kargo uçağı henüz bilinmeyen bir sebeple ormanlık araziye düştü. Toplamda sekiz kişinin bulunduğu uçakta Devlet Başkanı Felix Tshisedeki'nin şoförü ve lojistik müdürünün de bulunduğu bildirildi.
Uçağın 10 Ekim Perşembe günü öğle saatlerinde kalkıştan yaklaşık bir saat sonra radardan kaybolduğu duyurulmuştu.
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