Son dakika... Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde feribot faciası
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Başkanı Félix Tshisekedi, ülkenin doğusunda geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen feribot kazasında 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 37 kişinin kurtarıldığını ve 142 kişinin de kaybolduğunu duyurdu.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Başkanı Félix Tshisekedi, ülkenin doğusunda yer alan Kivu Gölü'nde geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen feribot kazasında 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 37 kişinin kurtarıldığını ve 142 kişinin de kaybolduğunu duyurdu.
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