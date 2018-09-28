Son dakika: Danimarka'da dev operasyon
Danimarka polisi düzenlediği dev operasyonda İsveç ve Almanya'ya giden feribotları durdurdu.
Danimarka'yı İsveç ve Almanya'ya bağlayan Oresund ile Büyük Belt Köprüsü kapatıldı, trafik tüm kanallarda durdu.
İki ana köprüyü kapatan Danimarka polisi operasyon ile ilgili bilgi verdi.
Polis, İsveç'e kayıtlı bir aracın arandığını belirtti. Yetkililer aracın içerisinde birden fazla cinayetin faili olan 3 kişinin bulunduğunu ifade etti.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle