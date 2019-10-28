Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: YPG’ye paye çıkarma çabası kabul edilemez

Bu terör örgütü en çok Müslümanlara zarar vermiş bir beladır. Bunların temizlenmesi bu sapkın ideolojinin ortadan kaldırılması Türkiye’nin de desteklediği bir konudur.

DEAŞ ideolojisinin ne kadar sapkın bir ideoloji olduğuna dair Diyanet İşleri başkanlığımız da çalışmalar yaptı. Bunlara devam edilecek.

Dini kullanan sapkın ideoloji anlamında DEAŞ ve FETÖ’nün birbirinden farkı yok.

DEAŞ liderinin öldürülmesi önemli bir kazanımdır, terörle mücadelede bundan sonraki kararlılığı perçinleyen bir gelişmedir fakat buradan özellikle Suriye'de YPG terör örgütüne bir kredi çıkartma, onlara bir paye verme şeklinde bir çabanın olduğunu da görüyoruz. Bunlara karşı da herkesin çok dikkatli olması gerekiyor.

Ama buradan YPG’yi aklama ve onlara paye çıkartma çabasının bizim açımızdan kabul edilemez olduğunu söylemeliyiz.

Askeri istihbari birimlerimiz koordinasyon yaptı. Operasyonun gerçekleştiği gece askeri makamlarımız arasında yoğun bir diyalog olduğunu söyleyebiliriz.

NEÇİRVAN BARZANİ'NİN TÜRKİYE ZİYARETİ

Ziyaret planlanıyor, görüşmeyle ilgili şu anda bir teyit veremiyorum. Aslında çok önceden planlanmış bir şeydi, son hadiseyle ilgili bir şey değil.