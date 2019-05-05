Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları;

TERÖRLE MÜCADELE

Türkiye sınırındaki tehditleri temizleyene kadar operasyonlarını sürdürecek. Türk ve Rus yetkililer Tel Rıfat'taki durumu görüşüyor.

İSRAİL'İN AA OFİSİNİN DE BULUNDUĞU BİNAYI VURMASI

Ne AA çalışanlarının ne de Türkiye'nin kararlılık boyutunda hiçbir şeyini değiştirmez. Olay üzerine hem Anadolu Ajansı Genel Müdürü'nü hem çalışanlarını çok daha kararlı buldum. Kendilerini kararlılıklarından dolayı kutluyorum.

S-400

Türkiye bağımsız bir ülkedir. Kendi savunması ile ilgili kararları kendi alır. Türkiye'nin hava savunma sistemine ihtiyacı olmuştur. S-400'le ilgili karar verilmiştir. Türkiye bir anlaşmaya imza attıktan sonra bu sözünü yerine getirir. ABD'nin yaptırım tehdidi onların Türkiye'yi tanımadıkları anlamına geliyor. Türkiye'ye karşı kimse tehdit dilini kullanarak iş yapamaz. Türkiye bugünün devleti değil. Türkiye hem ülke hem de ekonomik olarak bölgenin güvenli noktası konumunda.

SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE

Türkiye-ABD ilişkileri tek boyutlu değil. Bir tarafta sıkıntı yaşarken bir başka alanda yakınlaşabiliyorsunuz. Güvenli bölge Türkiye'nin başından beri ifade ettiği bir konuydu. Suriye'de kriz başladığı zaman biz bunu dile getirmiştik. Bunun Türkiye'ye maliyeti 3.6 milyon Suriyeli oldu. ABD tekrar bu konu ile bizim önümüze geldi. Şartlara baktığınızda aynı şartlar değil. Türkiye'yi tehdit eden bir unsur var. Türkiye olarak biz güney sınırımızda Türkiye'ye tehdit oluşturacak bir koridora müsaade etmeyiz. Oluşturulan güvenli bölgenin güneyinde yeni bir hattın oluşması kabul edeceğimiz bir şey değil. Silahların terör örgütünün elinden ayıklanması gerekiyor.

YSK'NIN İSTANBUL SEÇİMİNE İLİŞKİN VERECEĞİ KARAR

CHP her gün tehdit boyutuna giden çok farklı açıklamalarda bulunuyor. İktidar yetkisinin kullanılması gibi bir konu asla yok. Söz yargıdadır, YSK'dadır. YSK'nın verdiği karar nihai karardır. Burada sessiz kaldıkça YSK üyelerinin muhalefet tarafından baskı altında kalması kabul edilebilir bir şey değildir. İstanbul'da bir sıkıntının olduğu görünüyor. 13 bin farkın olduğu bir ilde takibin yapılmaması AKP seçmeninin kendisine haksızlıktır. Baskı olayı varsa bu muhalefet tarafındadır, iktidar tarafından böyle bir baskı asla ve asla, hele hele iktidar gücünün kullanılması şeklinde bir şey asla söz konusu değildir.