Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan S-400 açıklaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan S-400 açıklaması
GeriDünya Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan S-400 açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
05.05.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan S-400 açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları;

TERÖRLE MÜCADELE

Türkiye sınırındaki tehditleri temizleyene kadar operasyonlarını sürdürecek. Türk ve Rus yetkililer Tel Rıfat'taki durumu görüşüyor. 

İSRAİL'İN AA OFİSİNİN DE BULUNDUĞU BİNAYI VURMASI

Ne AA çalışanlarının ne de Türkiye'nin kararlılık boyutunda hiçbir şeyini değiştirmez. Olay üzerine hem Anadolu Ajansı Genel Müdürü'nü hem çalışanlarını çok daha kararlı buldum. Kendilerini kararlılıklarından dolayı kutluyorum.  

S-400

Türkiye bağımsız bir ülkedir. Kendi savunması ile ilgili kararları kendi alır. Türkiye'nin hava savunma sistemine ihtiyacı olmuştur. S-400'le ilgili karar verilmiştir. Türkiye bir anlaşmaya imza attıktan sonra bu sözünü yerine getirir. ABD'nin yaptırım tehdidi onların Türkiye'yi tanımadıkları anlamına geliyor. Türkiye'ye karşı kimse tehdit dilini kullanarak iş yapamaz. Türkiye bugünün devleti değil. Türkiye hem ülke hem de ekonomik olarak bölgenin güvenli noktası konumunda. 

SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE

Türkiye-ABD ilişkileri tek boyutlu değil. Bir tarafta sıkıntı yaşarken bir başka alanda yakınlaşabiliyorsunuz. Güvenli bölge Türkiye'nin başından beri ifade ettiği bir konuydu. Suriye'de kriz başladığı zaman biz bunu dile getirmiştik. Bunun Türkiye'ye maliyeti 3.6 milyon Suriyeli oldu. ABD tekrar bu konu ile bizim önümüze geldi. Şartlara baktığınızda aynı şartlar değil. Türkiye'yi tehdit eden bir unsur var. Türkiye olarak biz güney sınırımızda Türkiye'ye tehdit oluşturacak bir koridora müsaade etmeyiz. Oluşturulan güvenli bölgenin güneyinde yeni bir hattın oluşması kabul edeceğimiz bir şey değil. Silahların terör örgütünün elinden ayıklanması gerekiyor. 

YSK'NIN İSTANBUL SEÇİMİNE İLİŞKİN VERECEĞİ KARAR

CHP her gün tehdit boyutuna giden çok farklı açıklamalarda bulunuyor. İktidar yetkisinin kullanılması gibi bir konu asla yok. Söz yargıdadır, YSK'dadır. YSK'nın verdiği karar nihai karardır. Burada sessiz kaldıkça YSK üyelerinin muhalefet tarafından baskı altında kalması kabul edilebilir bir şey değildir. İstanbul'da bir sıkıntının olduğu görünüyor. 13 bin farkın olduğu bir ilde takibin yapılmaması AKP seçmeninin kendisine haksızlıktır. Baskı olayı varsa bu muhalefet tarafındadır, iktidar tarafından böyle bir baskı asla ve asla, hele hele iktidar gücünün kullanılması şeklinde bir şey asla söz konusu değildir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan S-400 açıklaması

Arap Birliği'nden uluslararası camiaya 'İsrail'i durdurun' çağrısı

İsrail, AA ofisinin de bulunduğu binayı vurdu

Savaş uyarısı: Eğer bir gün ABD bu topraklara dokunmaya kalkarsa...