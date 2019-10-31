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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: AA
31.10.2019 - 14:39, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kısa zamanda aramızdaki stratejik iş birliği konseyimizi toplayacağız

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kısa zamanda aramızdaki stratejik iş birliği konseyimizi toplayacağız

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Stratejik ortaklık seviyesinde devam ettirdiğimiz ilişkilerimize maalesef biraz ara verilmiştir. Bugün Dışişleri Bakanlarımıza verdiğimiz talimatla en kısa zamanda aramızdaki stratejik iş birliği konseyimizi toplayacağız. 2011 tarihli anlaşmamız doğrultusunda yalnızca vizeleri kaldırmakla kalmadık pasaportsuz geçişi temin ettik. Ticaret hacmimizi 3 milyar dolara çıkarma irademizi teyit ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile ortak basın toplantısı düzenledi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

En kısa zamanda Gürcistan ile stratejik iş birliği konseyimizi toplayacağız. Gürcistan ile her alanda gelişen bir ilişkimiz var. Trans- Anadolu doğal gaz boru hattı ile bölgemizi merkez konumuna getirdik. Ulaştırmada Bakü - Tiflis - Kars tarihi bir adımdı. Bu demir yolunun açılması ile üç dost ülke birbirine farklı bir şekilde bağlanmış oldu.

Stratejik ortaklık seviyesinde devam ettirdiğimiz ilişkilerimize maalesef biraz ara verilmiştir. Bugün Dışişleri Bakanlarımıza verdiğimiz talimatla en kısa zamanda aramızdaki stratejik iş birliği konseyimizi toplayacağız.

2011 tarihli anlaşmamız doğrultusunda yalnızca vizeleri kaldırmakla kalmadık pasaportsuz geçişi temin ettik. Gürcistan'ın en büyük ticari ortağı olmamız bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Ekonomik iş birliğimizi artarak sürdürme irademizi teyit ediyoruz.  Ticaret hacmimizi 3 milyar dolara çıkarma irademizi teyit ettik.

Gürcistan'ın bağımsızlığı, siyasi istikrar ve toprak bütünlüğü bizim için son derece önemlidir. Silahlı kuvvetlerimiz arasında bu yıl da Türkiye ve Gürcistan'da ortak tatbikatlar düzenlemeye devam ettik. Bugüne kadar 2200 Gürcü askeri personeli Türkiye'de icra edilen çeşitli kurs ve aktivitelere katılmıştır. Karadeniz'de barış ve istikrarın sürdürülmesi için çabalarımız Gürcistan'ın da katkılarıyla devam ediyor. 

FETÖ ve ülkemizi hedef alan bütün terör örgütlerine karşı mücadeleyi Gürcistan ile karşılıklı teyit ettik. Türkiye Gürcistan'ın Batı ile ilişkilerini sağlıklı şekilde tesis etmesinde stratejik bir köprüdür. 

GÜRCİSTAN BAŞBAKANI GIORGI GAKHARIA'NIN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutlamak isterim. Türk halkına refah ve esenlik dilerim. Yaptığımız görüşmelerde güvenlik ve kültür gibi konuları ele aldık ve ticaret ve ekonomi konularını vurguladık. Türkiye Gürcistan'ın birinci ticaret ortağıdır ama daha büyük perspektiflerimiz var ve mevcut rakamların daha da artması gerektiğini düşünüyoruz. Bakanlar Kurulumuz bu konu üzerinde çalışacak. Ayrıca enerji koridorları konusundaki iş birliğimize büyük önem veriyoruz. Türkiye Gürcistan için Avrupa'ya açılan yol anlamına geliyor. Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine gösterdiğiniz tavır için teşekkür etmek isterim. 

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