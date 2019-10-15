Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı’nın iki önemli amacı var. Bunlardan ilki Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG kaynaklı terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır.Harekatın ikinci gayesi ise 8 yıldır misafir ettiğimiz 3 milyon 650 bin Suriyeli Arap'ın kendi ülkelerine dönebilmelerini sağlamaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Bu zirve gerçekten tarihi bir nitelik taşıyor.
Türk dünyası nezdinde ortak bir fon kurulması önerisini destekliyoruz.
Ekonomilerimiz üzerindeki döviz baskısını azaltacak mekanizmaları devreye almalıyız.
Kotalar maalesef ticaretimizin önündeki en büyük engellerden biridir. Türk konseyi olarak aramızdaki kotaları kaldırmamız gerekiyor.
Günümüzde bölgemizin barış huzur ve istikrarına en büyük tehdit terördür.
BARIŞ PINARI HAREKATI
Barış Pınarı Harekatı’nın iki önemli amacı var.
Bunlardan ilki Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG kaynaklı terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır.
Harekatın ikinci gayesi ise 8 yıldır misafir ettiğimiz 3 milyon 650 bin Suriyeli Arap'ın kendi ülkelerine dönebilmelerini sağlamaktır.
Ve bunu dışında da 350 bin Kürdü ülkemizde misafir etmektedir.
Bu sabah itibarıyla yaklaşık bin kilometrekarelik alanı bölücü terör örgütünün işgalinden kurtardık. Harekat başarı ile sürüyor.
YUKARI KARABAĞ SORUNU
Milli davalarımızda birbirimizin yanında durmak bizim kardeşliğimizin gereğidir.
Azerbaycan’ın üst toprağı Ermenistan’ın işgali altında olması, bir milyon kardeşimizi kaçkın olarak yaşamak zorunda bırakmıştır.
Yukarı Karabağ sorununun en kısa zamanda barışçıl yollardan çözülmesi için elimizden geleni yapacağız.
Kıbrıslı Türklerin maruz bırakıldıkları ambargonun kırılmasını sağlamalıyız.
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