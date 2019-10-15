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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 15.10.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı’nın iki önemli amacı var. Bunlardan ilki Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG kaynaklı terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır.Harekatın ikinci gayesi ise 8 yıldır misafir ettiğimiz 3 milyon 650 bin Suriyeli Arap'ın kendi ülkelerine dönebilmelerini sağlamaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bu zirve gerçekten tarihi bir nitelik taşıyor. 

Türk dünyası nezdinde ortak bir fon kurulması önerisini destekliyoruz. 

Ekonomilerimiz üzerindeki döviz baskısını azaltacak mekanizmaları devreye almalıyız.

Kotalar maalesef ticaretimizin önündeki en büyük engellerden biridir. Türk  konseyi olarak aramızdaki kotaları kaldırmamız gerekiyor.

Günümüzde bölgemizin barış huzur ve istikrarına en büyük tehdit terördür.

BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Harekatı’nın iki önemli amacı var.

Bunlardan ilki Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG kaynaklı terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır.

Harekatın ikinci gayesi ise 8 yıldır misafir ettiğimiz 3 milyon 650 bin Suriyeli Arap'ın kendi ülkelerine dönebilmelerini sağlamaktır.

Ve bunu dışında da 350 bin Kürdü ülkemizde misafir etmektedir.

Bu sabah itibarıyla yaklaşık bin kilometrekarelik alanı bölücü terör örgütünün işgalinden kurtardık. Harekat başarı ile sürüyor.

YUKARI KARABAĞ SORUNU

Milli davalarımızda birbirimizin yanında durmak bizim kardeşliğimizin gereğidir.

Azerbaycan’ın üst toprağı Ermenistan’ın işgali altında olması, bir milyon kardeşimizi kaçkın olarak yaşamak zorunda bırakmıştır.

Yukarı Karabağ sorununun en kısa zamanda barışçıl yollardan çözülmesi için elimizden geleni yapacağız.

Kıbrıslı Türklerin maruz bırakıldıkları ambargonun kırılmasını sağlamalıyız.

 

 

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