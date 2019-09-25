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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
25.09.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hindistan'a sert tepki

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hindistan'a sert tepki

Türkiye ve Pakistan ortak ev sahipliğinde "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı yüksek düzeyli yan etkinlikte açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keşmir'de yaşanan insanlık dramı için, "Hindistan'ın Azad Keşmir'de geldiği noktanın durumu tanınır değil. Azad Keşmir adeta açık hava hapishanesine dönmüş vaziyettedir. Buradaki insanlar açık hava hapishanesinde mahkum konumdadır. Yarın o bölgede ne tür kanlı eylemler olacağını şimdiden ben düşünemiyorum anlamak ve anlatmak istemiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Nefret söylemi küresel ölçekte yükselişte olan İslam düşmanlığının en yaygın aracıdır. Sosyal medya, TV programları ve siyasetçi söylemleriyle normalleştiriliyor. Nefret söylemi fikir özgürlüğü parantezine asla alınmamalıdır. İnsanlığa karşı en büyük suçların işlenmesinde önce nefret söyleminin ayak sesleri duyulmuştur. Ruanda'daki katliamları gerçekleştiren Batı'ya kimse hesaba çekmemiştir. Orada milyonlar öldürülmüştür ama kimse Batı'ya böyle bir katliamı nasıl yaptınız dememiştir. 

Christchurch, Müslümanları hedef alan ne ilk ne de son saldırıdır. Yaşanan terör eyleminden sonra örnek tutum sergileyen Yeni Zelanda halkına teşekkür ediyorum.

Günümüzde nefret söylemine, kutsal değerlere hakarete en fazla maruz kalanlar Müslümanlardır. Bu soruna gözlerimizi yumamayız. Müslümanların iş yerleri evleri, ibadethaneleri hemen her gün ırkçıların ve faşist grupların hedefi oluyor .Müslüman kadınlar sırf başörtüsü taktıkları için tacize uğruyor. 

Bizim ülkemizde domuz eti yiyenler var. Biz domuz eti yiyor diye bunlara müdahale etmedik etmiyoruz da niye onun inancı gereği yiyebilir bizi çok da ilgilendirmez.

Hindistan'ın Azad Keşmir'de geldiği noktanın durumu tanınır değil. Azad Keşmir adeta açık hava hapishanesine dönmüş vaziyettedir. Buradaki insanlar açık hava hapishanesinde mahkum konumdadır. Yarın o bölgede ne tür kanlı eylemler olacağını şimdiden ben düşünemiyorum anlamak ve anlatmak istemiyorum. 

Bütün devlet kurumlarına bu konuda (Azad Keşmir) önemli görevler düşüyor. Hem devletlerarası hem de bölgesel ve küresel nitelikli uluslararası örgütler nezdinde gerçekleştirilen somut girişimler daha etkin hale getirilmelidir.

Cehaletten beslenen nefret söylemi ile mücadelenin ilk adımı eğitimdir. Türkiye olarak yükselen İslam düşmanlığı ve nefret söylemi gibi konulardaki girişimlere öncülük etmeyi sürdüreceğiz. Biz her şeye göğüsle sabır gerdik. BM'de nefret söylemine ilişkin bir veri tabanı oluşturulması fikrini destekliyoruz.

Arapça'da İslam, 'barış' kelimesinden gelmektedir. Dolayısıyla İslam bir barış dinidir. İslam'ı terörle bir araya getirmek iftiradır, ahlaksızlıktır.

Ben başbakan olarak İsrail'e gittim, İsrail'den Filistin tarafında geçerken eşimle beraber arabada yarım saat sınırda bekletildik. Niye bekletildiğimi anlayamadım. Resmi bir ziyaret için Tel Aviv'den Filistin'e geçerken başıma bu olay geldi. İşte İsrail'in devlet liderlerine yaklaşımı budur. Kimi beğeniyorlarsa kapılar onun için açıktır beğenmiyorlarsa kapılar kapalıdır. Lafa geldiği zaman bütün özgürlükleri savunurlar, hiçbir zaman samimi değildirler.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (25.09.2019)
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