Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik uyarı: Üzüntüyle takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Barış, Ortaklık, Refah" temasıyla düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'ndaki konuşmasında, konferansın ülkeler için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.



Bu süreci 8 yıl önce büyük bir umut ve heyecanla başlattıklarını ifade eden Erdoğan, Afganistan'ın karşı karşıya bulunduğu sınamaların kahir ekseriyetinin ancak iş birliği ve dayanışmayla aşılabileceğine inandığını, aradan geçen 8 yılın muhakemesi ve muhasebesi yapıldığında İstanbul Süreci'yle bölge için ne kadar kritik adım atıldığının çok daha iyi görüldüğünü söyledi.



Erdoğan, son yıllarda yaşanılan pek çok hadisenin "Birlikten rahmet, ayrılıktan azap doğar." hakikatini defalarca gösterdiğini vurgulayarak, bölgesel sorunların üstesinden ancak bölgesel sahiplenmeyle gelineceğini, ne kadar çetrefilli olursa olsun dayanışma ve güç birliği olduğu sürece aşılamayacak hiçbir engel bulunmadığını kaydetti.



Güney Asya'da yaşanan sıkıntıların önemli bir bölümünün sınırlarının dışından kaynaklandığını dile getiren Erdoğan, bu coğrafyadaki insanların çoğu zaman hiçbir dahli bulunmadığı gelişmelerin olumsuz yansımalarıyla boğuşmak zorunda kaldığını anlattı.



Erdoğan, Güney Asya bölgesinin ve yakın çevresinin karşı karşıya bulunduğu yakın problemlerin üstünden gelebilmesi için bölgesel iş birliği ve dayanışmanın şart olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"İstanbul Süreci işte bu ortak sınamalar karşısında bölgesel, yerel çözümler üretilebilmesi için son derece faydalı bir platform olmuştur. Bölge sorunlarının sorumluluk, dayanışma ve sahiplenme ruhuyla ele alınmasına imkan sağlayan İstanbul Süreci gerek işleyiş tarzı gerekse prensipleriyle bu anlamda eşsiz bir bölgesel iş birliği modeli sunuyor. Türkiye olarak kuruluşundan bu yana İstanbul Süreci'ne en üst düzeyde sahip çıktık, çıkıyoruz. Sürecin güçlenmesi, etkinliğinin artırılması ve sorunlara çözüm üretme kabiliyetinin geliştirilmesi için çok büyük gayret sarf ettik. Burası siyasi, güvenlik, ekonomik ve ticari boyutlarda Afganistan'la ilgili tüm paydaşları bir araya getiren platformdur. İkinci kez üstlendiğimiz eş başkanlığımız sırasında İstanbul Süreci'nden daha verimli ve pratik bir şekilde nasıl faydalanabiliriz sorusuna cevap aradık. Bugün onaylanacak bildiri işte bu arayışların bir meyvesidir. Bildiride kayıtlı taahhütler ve kararlarla sürece olan ilgili artıracağımıza inanıyorum."

"Afganistan hassas bir dönemden geçiyor"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'ın hassas bir dönemden geçtiğini belirterek, "Afganistan hassas bir dönemden geçiyor. Uluslararası toplum olarak Afganistan'a 18 yıldır yapmakta olduğumuz maddi ve manevi yatırımları artırmamız gerekiyor. Her zaman ifade ettiğimiz gibi inşa etmek zor, yıkmak kolaydır. Uzun ve meşakkatli çabalar sonucunda elde edilen başarılar şayet dikkatli olunmaz, gerekli özen gösterilmezse kısa sürede yerini büyük bir hezimete bırakır. Bu durum Afganistan gibi kırılgan ülkeler için çok daha geçerlidir. Son yıllarda elde edilen kimi kazanımlara odaklanılarak Afganistan'ı ihmal etmek, telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracaktır. Bunun için hepimizin Afganistan'ın barış, huzur ve istikrarını önemseyen tüm ülkelerin çabalarını artırması önem arz ediyor." diye konuştu.



Rehavete kapılmadan, içinde bulunduğu kritik dönemde Afganistan'ı imkanlar ölçüsünde her alanda desteklemek gerektiğini vurgulayan Erdoğan ancak bu şekilde terör örgütlerinin Afganistan'da palazlanması için müsait ortam bulmasının engelleneceğini söyledi.



Erdoğan, şu anda Afganistan'dan İran ve Türkiye üzerinden Yunanistan'a ve Avrupa'ya kadar çok ciddi bir mülteci akınının olduğunu ifade ederek, kısa bir süre önce 2 bin Afganlı'nın tekrar geri iade edilmesi durumunda kalındığını dile getirdi.



Bunlarla birlikte özel sektörün dahil olmadığı hiçbir kalkınma hamlesinin hedefine ulaşamayacağını belirten Erdoğan, Afganistan'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasında özel sektörün ve bölgesel projelerin büyük rolü olacağını ifade etti.



Bu doğrultuda atılan adımları takdirle karşıladıklarını söyleyen Erdoğan, NATO müttefikleri olarak Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Kuvvetlerine katkılarının devamına yönelik taahhütlerini geçen hafta Londra'da tekrar yinelediklerini, şu an itibarıyla 800 kadar güvenlik elemanının Afganistan'da bulunduğunu aktardı.



Erdoğan, NATO ülkelerini Afganistan'a verdiği desteği devam ettirmeye çağırdıklarını belirterek, Türkiye olarak gerek Afganistan ordusunun ve polisinin kapasitesinin artırılmasına gerek Afganistan'ın ekonomik, ticari ve sosyal alanda kalkınmasına desteğin baki olduğunu dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganlar talep ettiği müddetçe bu desteği devam ettireceklerini kaydetti.

AFGANİSTAN'DAKİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

Afganistan kardeş kavgasından çok çekmiş çok ağır bedeller ödemiş bir ülkedir, kardeş kavgasının kazanı yoktur. Afgan siyasetindeki etnik fay hatlarının giderek keskinleştiğini görüyor ve bundan da kaygı duyuyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazananı Afgan halkının iradesiyle belirlenecektir. Bu noktada seçim sürecinin meşruiyetine gölge düşmesin aksi taktirde Afgan halkının demokrasiye olan inancını kaybetmesi gibi bir netice ile karşı karşıya kalmamız kaçınılmazdır.

TERÖRLE MÜCADELE

Afgan makamlarının FETÖ ile mücadelede ülkemize verdikleri destekten teşekkür ederim .TMV Afganistan'da 12 okulu devraldı. Afgan dostlarımız arasında diyalog ve müzakere hususunda rekabete girdiğimiz takdirde zaman ve enerji kaybı yaşanması mukadderdir.

Afganistan'da tesis edilecek kalıcı bir barışın terörlü mücadelemize büyük bir güç katacağı aşikardır. DEAŞ'ın Afganistan'da yeniden zemin kazanmasını üzüntüyle takip ediyoruz. Afgan güvenlik güçlerinin son haftalarda elde ettiği başarı memnuniyet vericidir. DEAŞ virüsünün Afganistan'a bulaşmasını engellemek elzemdir.