Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan art arda kritik görüşmeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin'de düzenlenecek G20 Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek.
G20 Zirvesi kapsamında Arjantin'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile TSİ 22:00'de görüşeceği bildirildi.
ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile de 1 Aralık Cumartesi günü bir araya gelecek.
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