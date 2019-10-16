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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 16.10.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti ile ilgili önemli açıklama

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Amerika ziyareti buraya gelecek olan heyetlerle yapılan görüşmelerden sonra değerlendirilecek olan bir durum. Kongredeki bu yapılan tartışmalar, müzakereler, konuşmalar, şahsım, ailem, bakan arkadaşlarımla ilgili bütün bu değerlendirmeler Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı çok büyük bir saygısızlıktır, haddini bilmemezliktir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

13 Kasım’da yapılması planlanan Amerika ziyaretine ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, “Şu an itibarıyla Rusya ziyaretimizle ilgili olumsuz bir durum yok. Büyük ihtimalle o gerçekleşecek. Fakat Amerika ziyareti buraya gelecek olan heyetlerle yapılan görüşmelerden sonra değerlendirilecek olan bir durum. Kongredeki bu yapılan tartışmalar, müzakereler, konuşmalar, şahsım, ailem, bakan arkadaşlarımla ilgili bütün bu değerlendirmeler Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı çok büyük bir saygısızlıktır, haddini bilmemezliktir. Böyle bir durum karşısında tabii ki bunun değerlendirilmesinden daha doğru bir şey olamaz. Değerlendirip daha sonra kararımızı veririz” dedi.

UEFA’nın A Milli Takımımızın Arnavutluk ve Fransa maçlarında asker selamıyla gol sevinci göstermesi sonrası soruşturma başlatmasına ilişkin de Erdoğan, “Onu da şık bulmuyorum. Biraz futboldan anlarım. Böyle bir şey hayatta olmuş değil. Burada bir milli takımın bir milli bakışı var ve bunu oradaki bütün seyircilerle paylaşıyor. Bundan daha tabi, doğal bir şey olamaz. Buradan çok ciddi bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum. Olsa olsa bir kınama yapabilirler” ifadelerini kullandı.

Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Esad rejimi ile anlaştığı iddialarının sorulması üzerine Erdoğan, “Rejimin SDG ile herhangi bir anlaşması olduğuna ihtimal vermek istemiyorum. Burayla ilgili bizim Rusya ile daha önce bir anlaşmamız var. Sayın Putin ile bir araya geldiğimizde o haritaları, bunların Türkçesi, Rusçası hepsi var, kendilerinin önüne sereceğiz. Bizim zaten özellikle Münbiç’te olmak gibi bir derdimiz yok. Buradan terör örgütü PYD/YPG’yi çıkarmalarıdır. Bize bu sözü önce Sayın Trump verdi. Ne dediler? ’90 günde biz burayı terör örgütünden boşaltacağız.' 1,5 sene oldu. Boşalttılar mı? Hayır. Bizim derdimiz bu toprakları sahiplerine teslim etmektir. Bize bunu verin gibi bir derdimiz yok” açıklamasında bulundu.

ABD’de New York Güney Bölgesi Savcılık Ofisi’nin Halkbank hakkında iddianame hazırlamasına ilişkin Erdoğan şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu işlerin ne kadar duygusal olduğunun ayrı bir ifadesi. Güya bu iş kapatılmıştı. Şimdi bunu yeniden Güney New York Savcılığı açmak suretiyle hukuk dışı çirkin bir adım attılar. Onların atacağı adımları göreceğiz, ona göre de tedbirlerimizi olgunlaştıracağız.”

 

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