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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
27.06.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Japonya'da fahri doktora

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Japonya'da fahri doktora

G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Japonya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mukogawa Kadın Üniversitesinde Fahri Doktora Unvanı tevdi töreninde açıklamalarda bulundu.

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  • Cumhurbaşkanı Erdoğana Japonyada fahri doktora
  • Cumhurbaşkanı Erdoğana Japonyada fahri doktora
  • Cumhurbaşkanı Erdoğana Japonyada fahri doktora
  • Cumhurbaşkanı Erdoğana Japonyada fahri doktora
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Japonya'nın en özgün üniversitelerinden Mukogawa Kadın Üniversitesinin şahsıma fahri doktora unvanı takdim etmesinden büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Bu unvanı ömrüm boyunca gururla taşıyacağım. Mukogawa Kadın Üniversitesinin Bahçeşehir Üniversitesi ve ülkemizle yakın ilişkilerinin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Üniversite yönetimini, rektörünü, senatosunu hepsini ayrı ayrı kutluyorum ve tebrik ediyorum. G20 Zirvesi sebebiyle gerçekleştirdiğim Japonya ziyaretime böylesine anlamlı bir programla başlamak benim için ayrı bir mutluluk kaynağıdır.

Japonya’da 800 üniversite var. Ve bu 800 üniversitenin yüzde 10’u yani 80 tanesi kadın üniversitesi. Bu tabi gerçekten bizler için gerçekten çok ama çok anlamlı. Doğrusu bizde böyle bir şey yok. Tabi olması halinde neler olur o da ayrı bir soru işareti. Japonya bu anlamda çok önemli bir örnek. 80 kadın üniversitesini incelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını atacağız.

Bizler Asya'nın Doğu ve Batu ucunda yer alan iki ülkeyiz. Aramızdaki mesafeye rağmen Türkler ve Japonlar arasında dostluk takdirle karşılanıyor. Japon halkı çalışkanlığıyla her türlü zorluğundan üstesinden gelmeyi başarmıştır. Türk milletinin 200 yılı aşan tarihi, tıpkı Japonlar gibi yeni başlangıçların küllerinden yeniden doğuşun tarihidir.

1999 yılında bir mahkeme kararıyla nokta konulmak istenen hikayemiz 2002'den itibaren yeni bir kimlik ve dinamizmle çok daha güçlü bir kadroyla adeta yeniden dirildi. Milletimizin mazisinde de ilk başta bize acı çektiren üzüntü veren hadiselerin daha sonra hayırlara vesile olduğunu görüyoruz.

129 yıl önce meydana gelen ve 532 denizcimizin şehit olduğu Ertuğrul Fırkateyni faciası Türkiye ve Japonya arasında dostane ilişkilerin başlamasına netice olmuştur. 2019 senesini Japonya'da Türk kültür yılı olarak ilan ettik. Yıl boyunca Türkiye'nin zengin kültür mirasını Japonya'da tanıtacak pek çok faaliyet düzenliyoruz. 

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Japonyada F-35 mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da F-35 mesajı

Ülkemiz güney komşusu Suriye'de 8 yıldır süren iç savaşla, batısında düzensiz göçle, doğusunda istikrarsızlıkla mücadele ediyor. Kriz kuşağının tam ortasında yer alıyoruz. Hem coğrafi konumu ve hem de tarihi kültürel beşeri bağlarımız sebebiyle bu kriz kuşağında yer alan her türlü hadiseyle ilgilenmek zorunda kalıyoruz. Pek çok Batılı komşumuz yüksek duvarlar arkasına saklanmayı, dikenli tel örgülerin arkasında huzur aramayı tercih etti. Ne evlatlarının minik cansız bedenlerine sarılan annelerin, babaların feryatları ne hapishanelerden yansıyan işkence görüntüleri ne de masum çocukların gözyaşları maalesef birilerini harekete geçirmeye yetmedi. Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgemizdeki tüm krizlerde demokrasinin ve özgürlüklerin yanında yer aldık. Dört milyona yakın göçmene hiçbir ayrım gözetmeden kapımızı ve gönlümüzü açtık. Suriye'de en ağır bedeli ödeyenler ne yazık ki kadınlar oldu.

İş yerinde, üniversitede kıyafetinden dolayı en fazla ayrımcılığa kadınlar uğruyor. Çoğu zaman ucuz iş gücü olarak görülen kadınları emeği ve alın teri sömürülüyor. Kadınlara hak ettikleri imkanlar ne yazık ki verilmiyor. Aile kavramının erozyona uğradığı dönemde Türkiye olarak kadın hakları için önemli adımlar attık. 40 yıllık siyasi hayatımda elde ettiğim tüm başarıların gerisinde mutlaka kadınların gayreti, emeği ve fedakarlığı bulunmuştur. Kamu istihdamında kadın oranımız yüzde 38'i geçiyor. İş hayatının her alanında kadınlarımız geçmişe oranla çok daha yüksek oranlarda temsil ediliyor. Özgürlük mücadelemizi her zaman sürdüreceğiz.

Şartlar ne olursa olsun Türkiye olarak etnik kimliğine, inancına, teninin rengine bakmadan mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı sürdüreceğiz.

Erdoğan, Japonyada
Erdoğan, Japonya'da
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