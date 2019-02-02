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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
02.02.2019 - 15:05, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Filistin'e sırtını dönmeyecek

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Filistin'e sırtını dönmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi görüşmede bulunmak üzere Tarabya Köşkü'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Kısıklı’daki konutundan çıkarak, Tarabya’daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü’ne geçti. Erdoğan burada basına kapalı olarak İsrail Parlamentosu'ndaki Arap milletvekillerini kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul yaklaşık 2 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı, kabulde, Filistin'de işgalin son bulması, barışın ve huzurun tesisi için elindeki tüm imkanları kullandığını belirterek, "Türkiye Filistin davasına ve Filistin halkına sırtını dönmeyecektir. Elimizdeki tüm imkanları kardeşlerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabul ettiği milletvekillerine, İsrail Parlamentosu'nda Filistinliler'in iradesinin temsilcisi olarak üstlendikleri kritik görev için teşekkür etti.

Erdoğan, İsrail parlamentosundaki Arap milletvekillerine birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye devam etmeleri çağrısında bulunarak, Gazze'de yaşanan İsrail zulmüne, "Yahudi ulus devlet yasasına" ve Türkiye ile ilgili sarf edilen asılsız söylemlere karşı gösterdikleri duruş için müteşekkir olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen sözde "Yahudi ulus devlet yasasının" İsrail vatandaşı Filistinliler'in de haklarını açık ve net bir biçimde hiçe saydığını kaydetti.

Erdoğan akşam saatlerinde ise Ürdün Kralı 2. Abdullah ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Filistine sırtını dönmeyecek

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