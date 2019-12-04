Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la bir araya geldi... Trump'tan açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı ile NATO Zirvesi marjında son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi." dedi. Trump, Türkiye için "Oldukça iyi bir iş çıkarıyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinde ikili ilişkilerin ve bölgesel konuların ele alındığını bildirdi.
Erdoğan ve Trump, NATO Liderler Zirvesi ana oturumun ardından, bir araya geldi.
Zirvenin yapıldığı The Grove Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü.
Görüşmenin ardından Twitter hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı ile NATO Zirvesi marjında son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi." dedi.
Trump daha sonra yaptığı açıklamada, "NATO üyesi Türkiye oldukça iyi bir iş çıkarıyor. NATO hiç olmadığı kadar güçlü" dedi.
BEYAZ SARAY'DAN ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ AÇIKLAMASI
Açıklamada, "İki lider, Türkiye'nin ittifak taahhütlerini yerine getirmesi, ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılarak güçlendirilmesi, bölgesel güvenlik sınamaları ve enerji güvenliği konularını ele aldı." denildi.
Erdoğan ve Trump, NATO Liderler Zirvesi ana oturumunun ardından, bir araya gelmişti. Zirvenin yapıldığı The Grove Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürmüştü.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ABD Başkanı @realDonaldTrump ile NATO Zirvesi marjında son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi. pic.twitter.com/fhSnibLefe— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 4, 2019
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