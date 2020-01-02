Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, CumhurbaşkanıÿErdoğan ile ABD Başkanı Trumpÿarasında bugün telefon görüşmesi gerçekleştirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye'deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Irak'ta Amerikan güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini ifade ederek, ABD Büyükelçiliğine yönelik eylemlerin sona ermesinden duydukları memnuniyeti muhataplarıyla paylaşmışlardır.

İki lider, bölgesel meselelerinin çözümünde diplomasinin önemini vurgulamışlar; ikili ilişkilerde ise birlikte kazanmak için işbirliğinin güçlendirilmesi noktasında mutabık kalmışlardır."

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