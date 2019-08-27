Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da
GeriDünya Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
27.08.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için Rusya'ya geldi. Moskova'yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin, MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın Açılış Töreni'nde konuştu.

3
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusyada
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusyada
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusyada
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Uluslararası Havacılık Fuarı MAKS-2019’ın açılışında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, açılış töreninde konuşma yaptı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

*Devlet Başkanı, değerli dostum Putin, kıymetli katılımcılar sizleri kalbi duygularımla selamlıyorum. 

Maks 2019 uluslararası havacılık ve uzay fuarına iştirak etmekten memnuniyet duyuyorum. Sayın Putin’e nazik daveti, için bir kez daha şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Maks 2019’u kendi alnının lider fuarlarından biri olarak görüyoruz. Bizim de bu sene 14’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz IDEF fuarımız var. Gençlerimiz için Teknofest Festivalimiz var.

‘İstikbal göklerdedir’ parolasıyla son dönemlerde Türkiye olarak havacılıkta önemli projelere imza atıyoruz. THY küresel ölçekte en geniş hava taşımacılığı ağlarından birisine sahiptir. Havalimanlarımız Avrupa’nın en çok yolcu ağırlayan alanları arasında yer alır. Dünyanın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı’nın ilk etabını bu sene devreye aldık. Temennimiz odur ki tüm aşamalarıyla faaliyete geçtiğinde yıllık 200 milyon yolcuyu ağırlayacaktır.

Rusya’dan ülkemize gelen turist sayısında rekor üzerine rekor kırılmaya devam ediyor. Bu yıl yaklaşık 6 milyon Rus turistin ülkemize gelmesini bekliyoruz.

Erdoğan ve Putin, günün ilerleyen saatlerinde Jukovski Uluslararası Havaalanı'nda baş başa görüşecek ve ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Rus lider Vladimir Putin'in açıklamaları şöyle:

Bu fuara geleneksel olarak pek çok yabancı ülke katılıyor. Çin Halk Cumhuriyeti bu yılki fuarın ana partneri. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Temaslarımızın başarılı geçmesini diliyorum.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusyada

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Kraliyet Sarayı, Kral'ın 'resmi sevgilisinin' fotoğraflarını yayımladı, site çöktü
Trump ile müzakere sinyali veren Ruhani İran'da muhafazakar medyanın hedefinde
Pakistan ve Suudi Arabistan yetkilileri Keşmir sorununu görüştü
Bolsonaro Amazonlar'daki yangınlar için yapılan yardımı reddetti