Cumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier'in ardından Merkel ile görüşüyor
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından Bellevue Sarayı’nda askeri törenle karşılandı.
Erdoğan, Steinmeier ile görüşmesinin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.
DEVAMI GELİYOR...
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