Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Parlamentosu'ndaki Arap milletvekillerini kabul ediyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi görüşmede bulunmak üzere Tarabya Köşkü'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Kısıklı’daki konutundan çıkarak, Tarabya’daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü’ne geçti. Erdoğan burada basına kapalı olarak İsrail Parlamentosu'ndaki Arap milletvekillerini kabul ediyor. Erdoğan akşam saatlerinde ise Ürdün Kralı 2. Abdullah ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.
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