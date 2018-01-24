Son dakika... ABD'nin açıklamasına Türkiye'den jet yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada iki liderin Zeytin Dalı Harekâtıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump'a, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Afrin harekatının ulusal güvenlik için gerçekleştirildiği bilgisini verdiği aktarıldı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Afrin’de tırmanan şiddetten duyduğu kaygısını ilettiği ve bunun iki ülkenin Suriye’deki ortak çıkarlarını zayıflattığını söyledi. Trump, Türk Amerikan güçleri arasında bir çatışma riskini engellemek için Türkiye’nin ihtiyatlı davranmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump arasında, tüm gözlerin çevrildiği kritik görüşme akşam saat 20.30’da yapıldı. Trump, Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradı. İki ülke arasında ABD’nin Suriye’de 30 bin kişilik YPG ordusu kurma kararının ardından ilk kez gerçekleşen Erdoğan-Trump görüşmesinde ağırlıklı olarak Zeytin Dalı Harekatı ve Suriye meselesi konuşuldu.

Görüşmeyle ilgili Beştepe’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

TÜRKİYE’NİN MEŞRU MÜDAFAA HAKKI

“Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ve Türkiye’nin Afrin’de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili görüş teatisinin yanısıra ikili konulara da değinilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’nı uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile BM Güvenlik Konseyi’nin terörizmle mücadele konusundaki kararları uyarınca gerçekleştirdiğini vurgulamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye’nin kendi ulusal güvenliği için Afrin’i terör unsurlarından arındırmayı hedeflediğini ifade ettiği görüşmede terörle mücadelede ikili işbirliğinin önemi üzerinde durulmuştur.

YAKIN TEMASI SÜRDÜRME KARARLILIĞI

Sayın Cumhurbaşkanımız, terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG’ye ABD’nin silah desteğine son vermesi gerektiğine de tekrar dikkati çekmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, gerek Suriye meselesi gerek ikili konularda Türkiye-ABD arasındaki işbirliğini ve yakın teması sürdürme noktasında kararlı olduklarını teyit etmişlerdir.”

BEYAZ SARAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından Beyaz Saray'ın resmi sitesinden de bir açıklama yayınlandı. Açıklama şöyle:

ABD Başkanı Donald Trump'ın Erdoğan’a Afrin’de tırmanan şiddetten duyduğu kaygısını ileterek bunun iki ülkenin Suriye’deki ortak çıkarlarını zayıflattığını söyledi.

Türkiye’ye gerilimi tırmandırmama, askeri operasyonlarını sınırlı tutma, sivil kayıpları önleme çağrısı yaptı.

Türk Amerikan güçleri arasında bir çatışma riskini engellemek için Türkiye’nin ihtiyatlı davranmasını istedi.

İki ülkenin ve bütün tarafların DEAŞ’ı uzun vadeli bir yenilgiye uğratma hedefine odaklanması gerektiğini yineledi.

Trump Türkiye’den gelen yıkıcı ve yanlış söylemlerin yanısıra ABD vatandaşları ve yerel personelinin uzatılan olağanüstü hal altında tutuklu olmasının neden olduğu kaygıları dile getirdi.

İki lider ABD ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklığın - özellikle bölgesel istikrarın arttırılması ve DEAŞ, PKK, El Kaide, İran destekli terörü de kapsayacak şekilde terörün her şekliyle mücadele için - iyileştirilmesi hedefini taahhüt ettiler.

BEYAZ SARAY'A YANIT: AÇIKLAMALARI GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİNİ YANSITMIYOR



Liderlerin görüşmesi ve iki tarafın görüşmenin içeriğine dair açıklamalarının ardından bir açıklama daha geldi. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamanın görüşmenin içeriğini tam olarak yansıtmadığını belirtti.

Görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kaynakları şu bilgileri verdi:

- Trump Afrin operasyonuyla ilgili “tırmanan şiddetten kaygı” diye bir şeyden söz etmedi. Operasyonla ilgili görüş teatisinden öte bir şey konuşulmadı.

- ABD tarafı, operasyonun belirli bir zaman dilimiyle sınırlı tutulması; Münbiç’te az da olsa ABD askerinin mevcudiyetinden bahisle oralarda bir sıcak çatışma ihtimaline mahal verilmemesi gerektiğine değindi.

- Türk tarafı da PYD/YPG unsurlarının daha önce söz verildiği üzere Fırat’ın doğusuna çekilmeleri gerektiğini; çekilme gerçekleştiğinde Münbiç’in olası DEAŞ tehdidine karşı Türk askeri desteğindeki ÖSO tarafından korunabileceğini belirtti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG’ye ABD’nin silah desteğine son vermesi gerektiğine dikkati çekmesine karşılık olarak Trump ise PYD/YPG’ye artık silah vermediklerini, vermeyeceklerini söylemiştir.

- Trump “Türkiye’den gelen yıkıcı ve yanlış söylemler” diye bir ifade kullanmadı. Konuşmalarda ABD’nin açıkça eleştirilmesinin rahatsızlık uyandırdığına değindi. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan da terör örgütü PYD/YPG’ye silah verilmesinden FETÖ’nün başının himayesine kadar uzanan ABD politikalarının Türk kamuoyunda ciddi infiale neden olduğundan söz etti.

- Konuşmada Türkiye’deki OHAL’e hiç değinilmedi.

- Trump, Türkiye’de bazı ABD vatandaşları ve yerel personelin tutukluğundan bahisle bunların serbest bırakılmasını istedi. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlatarak, ilgili konuların yargıda olduğunu ve iddianamelerin tamamlanmasının akabinde kararı da yargının vereceğini hatırlattı.

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