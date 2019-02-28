Son dakika... CSI Miami dizisinin yıldızı Lisa Sheridan ölü olarak bulundu
CSI Miami dizisi yıldızı Lisa Sheridan ABD'nin New Orleans kentindeki evinde ölü olarak bulundu. Lisa Sheridan 44 yaşındaydı.
CSI Miami ve Invasion dizilerinin yıldızı 44 yaşındaki Lisa Sheridan ABD'nin New Orleans kentindeki evinde olü olarak bulundu. Ünlü oyuncunun menajeri Mitch Clem Sheridan'ın ölüm haberini doğruladı ve intihar iddialarını yalanladı. Ünlü yıldızın ölüm sebebi henüz bilinmiyor.
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