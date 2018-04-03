Son dakika... Çipras'tan tepki çekecek Türkiye açıklaması!
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'de tutuklanan Yunan askerlerinin iade edilmesinin ikili ilişkilerde 'iyi niyet' işareti olacağını söyledi. Çipras, Yunan meclisinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin iki ülke arasındaki ilişkileri bozmaya çalışmakla suçladı. Çipras, Türkiye'nin bölgede provakasyonları artırdığını iddia etti.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, geçen 1 Mart’ta Meriç’de Türk devriyeleri tarafından yakalanan ve tutuklanan 2 Yunan askeri ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan “iyi niyet jesti” beklediklerini söyledi.
"ADLİ İŞLEMLERİN HIZLANIRILMASINI BEKLİYORUZ"
Bakanlar Kurulu’nda konuşan ve geçen Pazar günü Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan sert açıklamanın aksine hayli yumuşak bir dil kullanan Çipras “Komşularımız en kısa sürede, 2 Yunan askerin geri dönebilmeleri sürecinin hızlandırılması için bir iyi niyet jesti yapsınlar. Biz geçmişte, devriye gezerken Yunan topraklarına giren Türk askerlerini iade etmiştik. Türk Cumhurbaşkanı’ndan bugün aynı şeyi yapmasını bekliyoruz. Yunan askerlerinin geri dönebilmeleri için adli işlemlerin hızlandırılmasını bekliyoruz. Böyle bir adımı bekliyoruz. Sabırlıyız” dedi.
Çipras, Ege ve Doğu Akdeniz’deki durumu değerlendirirken de Yunanistan’ın güçlü, güvenli ve güçlü ittifakları bulunan bir ülke olduğunu, kimseyi tehdit etmediğini, buna karşı kimseden de korkmadığını, dolayısıyla Yunan halkının da endişe etmesi için bir neden bulunmadığını söyledi.
Türkiye’ye “retorik gerginliği terk etmesi” çağrısında bulunan Çipras “Evinde sorunu var diye, komşuya çatmak doğru değil” ifadesini kullandı.
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