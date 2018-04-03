Son dakika... Çipras'tan tepki çekecek Türkiye açıklaması!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
03.04.2018 - 12:45, Son Güncelleme:

Son dakika... Çipras'tan tepki çekecek Türkiye açıklaması!

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Son dakika... Çipras'tan tepki çekecek Türkiye açıklaması!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'de tutuklanan Yunan askerlerinin iade edilmesinin ikili ilişkilerde 'iyi niyet' işareti olacağını söyledi. Çipras, Yunan meclisinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin iki ülke arasındaki ilişkileri bozmaya çalışmakla suçladı. Çipras, Türkiye'nin bölgede provakasyonları artırdığını iddia etti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, geçen 1 Mart’ta Meriç’de Türk devriyeleri tarafından yakalanan ve tutuklanan 2 Yunan askeri ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan “iyi niyet jesti” beklediklerini söyledi.

"ADLİ İŞLEMLERİN HIZLANIRILMASINI BEKLİYORUZ"

Bakanlar Kurulu’nda konuşan ve geçen Pazar günü Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan sert açıklamanın aksine hayli yumuşak bir dil kullanan Çipras “Komşularımız en kısa sürede, 2 Yunan askerin geri dönebilmeleri sürecinin hızlandırılması için bir iyi niyet jesti yapsınlar. Biz geçmişte, devriye gezerken Yunan topraklarına giren Türk askerlerini iade etmiştik. Türk Cumhurbaşkanı’ndan bugün aynı şeyi yapmasını bekliyoruz. Yunan askerlerinin geri dönebilmeleri için adli işlemlerin hızlandırılmasını bekliyoruz. Böyle bir adımı bekliyoruz. Sabırlıyız” dedi.

Çipras, Ege ve Doğu Akdeniz’deki durumu değerlendirirken de Yunanistan’ın güçlü, güvenli ve güçlü ittifakları bulunan bir ülke olduğunu, kimseyi tehdit etmediğini, buna karşı kimseden de korkmadığını, dolayısıyla Yunan halkının da endişe etmesi için bir neden bulunmadığını söyledi.

Türkiye’ye “retorik gerginliği terk etmesi” çağrısında bulunan Çipras “Evinde sorunu var diye, komşuya çatmak doğru değil” ifadesini kullandı.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (03.04.2018)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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