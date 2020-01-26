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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 26.01.2020 - 11:14,Son Güncelleme:/

Son dakika! Çin'den virüs açıklaması: Daha da güçleniyor

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Son dakika! Çin'den virüs açıklaması: Daha da güçleniyor

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Bakanı, 56 kişinin ölümüne neden olan virüs ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Bakanı Ma Xiaowei, "Koronavirüsün bulaşma kabiliyeti güçleniyor ve enfeksiyonların sayısı artmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunun Ma, uzmanların virüs hakkında bildiklerinin sınırlı olduğunu ve virüsün mutasyonlarının yol açtığı riskler konusunda belirsizlik olduğu ifadelerini kullandı.

 

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