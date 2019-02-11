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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler/AA - Fotoğraf: AP
11.02.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

Son dakika... Çin'den ABD'ye savaş gemisi tepkisi

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Son dakika... Çin'den ABD'ye savaş gemisi tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Çin Denizi'ne iki savaş gemisi göndermesini öfke ile karşıladıklarını duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying tarafından yapılan açıklamada ABD'ye ait gemilerin Çin'in izni olmadan Güney Çin Denizi'ne girdiği ifade edildi. Bakanlık sözcüsü Chunying, ABD'nin bu hareketinin Çin tarafından öfke ile karşılandığını belirtti.

ABD Donanması'na ait iki savaş gemisinin, Çin ve kıyı komşusu ülkeler arasında egemenlik ihtilaflarına konu olan Güney Çin Denizi'ne girdiği bildirildi.

CNN'de yer alan haberde, ABD'ye ait USS Spruance ve USS Preble adlı güdümlü füze destroyerlerinin uluslararası kamuoyunda Spratly olarak bilinen takımadanın yakınlarında seyrettiği kaydedildi.

ABD Donanması 7. Filo Sözcüsü Clay Doss, yaptığı açıklamada, gemilerin "seyrüsefer serbestisi" çerçevesinde görev icra ettiğini ve uluslararası yasalar kapsamında bölgede bulunduğunu kaydetti.

Geçen ay ABD donanmasına ait USS McCampbel adlı güdümlü füze destroyeri Şişa adalarına (Paracel) yakın sulara yaklaşmıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, ABD Donanmasına ait savaş gemisinin Güney Çin Denizi'ne girmesine tepki göstererek Washington yönetimine "provokasyona son ver" çağrısında bulunmuştu.

GÜNEY ÇİN DENİZİ SORUNU

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor.

Güney Çin Denizi'nde oluşturduğu yapay adalar üzerine askeri üs ve tesisler inşa ederek ihtilaflı sularda konumunu güçlendirmeye çalışan Pekin yönetimi, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Bruney ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi’ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Bölgede kendini savunma hakkını uluslararası hukuka göre kullandığını öne süren ve askeri tesisler inşa eden Çin'in, Nanşa (Spratly) adalar grubunda Subi Resifi (Cubiciao), Fiery Cross Resifi (Yongşudao), Mischief Resifi (Meciciao) adlı yapay adaları, Şişa (Paracel) adalar grubundaki Moody (Yongşingdao) Adası'nda da askeri ve sivil kullanım amaçlı uçak pistleri bulunuyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çundao" olarak adlandırılıyor.

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