Son dakika: Çin'de patlama... Çok sayıda ölü
AFP haber ajansı, Çin'i Liaoning bölgesindeki demir cevheri madeninde yaşanan patlamada 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını duyurdu. 25 kişinin ise madende mahsur kaldığı belirtiliyor.
Çin basının aktardığına gör, Benxi kentinin Nanfen bölgesinde yer alan demir cevheri madenindeki patlama meydana geldi. Çin Ulusal Kömür Grubu Şirketi'ne bağlı madenin girişinde patlayıcı yüklü bir aracın infilak ettiği ifade edildi.
Yeraltında mahsur kalan 25 madenciden bazılarıyla iletişim kurulduğu da belirtiliyor. Bölgeye bir arama kurtarma ekibi de gönderildi.
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