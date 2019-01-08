Son dakika... Çin'de bıçaklı saldırı
Çin'in başkenti Pekin'de bir kişi ilkokulda öğrencileri bıçakladı. En az 20 kişinin yaralandığı belirtildi.
China Daily gazetesinin haberine göre Pekin'in Şiçıng bölgesindeki Şüenvu Normal İlkokulu'nda gerçekleşen bıçaklı saldırıda 3'ü ağır 20 öğrenci yaralandı.
Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Yetkili kurumlardan olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Güvenlik birimlerinin bir şüpheliyi yakaladığı kaydedildi. Saldırganın kimliği henüz tespit edilemedi.
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