Son dakika... Chris Brown Paris'te tutuklandı
Reuters haber ajansı, ABD'li ünlü rap şarkıcısı Chris Brown'ın tecavüz şüphesiyle Fransa'nın başkenti Paris'te tutuklandığını duyurdu.
Reuters haber ajansının Fransa polisine dayandırdığı habere göre ABD'li rap şarkıcısı Chris Brown 21 Ocak Pazartesi günü iki kişi ile beraber tecavüz şüphesiyle Fransa'nın başkenti Paris'te tutuklandı.
Brown ve diğer 2 kişiyi tecavüzle suçlayan kadının, şikayetini Paris'in kuzeybatısında 17. yerel idareye yaptığı, söz konusu 2 kişiden birinin Brown'un koruması olduğu belirtildi.
Chris Brown, 2009 yılında o dönemde kız arkadaşı olan Barbadoslu şarkıcı Rihanna'ya saldırdığı suçlamasını kabul etmişti.
Brown'un bu davayla ilgili gözetim altında tutulmak koşuluyla şartlı tahliye süresi 2015 yılında sona ermişti.
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