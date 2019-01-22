Son dakika... Chris Brown Paris'te gözaltına alındı
ABD'li şarkıcı Chris Brown Fransa'da tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı.
Fransız emniyet yetkilileri, Brown ve 2 kişinin, bir kadının şikayeti üzerine dün başkent Paris'te gözaltına alındıklarını açıkladı.
Brown ve diğer 2 kişiyi tecavüzle suçlayan kadının, şikayetini Paris'in kuzeybatısında 17. yerel idareye yaptığı, söz konusu 2 kişiden birinin Brown'un koruması olduğu belirtildi.
Sony Music ise Chris Brown'un gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapmadı.
Chris Brown, 2009 yılında o dönemde kız arkadaşı olan Barbadoslu şarkıcı Rihanna'ya saldırdığı suçlamasını kabul etmişti.
Brown'un bu davayla ilgili gözetim altında tutulmak koşuluyla şartlı tahliye süresi 2015 yılında sona ermişti.
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