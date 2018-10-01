Son dakika: Charles Aznavour yaşamını yitirdi
Fransız şarkıcı Charles Aznavour 94 yaşında yaşamını yitirdi.
Fransız şarkıcı ve söz yazarı Charles Aznavour 94 yaşında yaşamını yitirdi.
Turne için gittiği Japonya'dan yeni dönen 94 yaşındaki Aznavour'un Fransa'nın güneyindeki Alpilles'te bulunan evinde hayatını kaybettiği belirtildi.
Aznavour geçen yıl kolunu kırdığı için birçok konserini iptal etmek zorunda kalmıştı.
FRANSA'NIN FRANK SİNATRA'SI
Aznavour 80 ülkede 100 milyona yakın kayıt sattı.
Ünlü şarkıcı, Fransa'nın Frank Sinatra'sı olarak tanımlanıyordu.
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