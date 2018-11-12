Son dakika... Cerablus'ta bombalı saldırı
Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesindeki Cerablus ilçesinde bir okulun önünde bombalı araç patlatıldı
Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Cerablus'ta Ahmet Selim Mulla Okulu önünde bombalı araç infilak etti.
Patlama sonucunda üç sivil hayatını kaybetti.
21 sivil yaralandı. Ağır yaralılar, Türkiye'ye getirilirken diğerleri Cerablus'taki hastanelere kaldırıldı.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri yangın söndürme faaliyetini sürdürürken, güvenlik birimleri önlemlerini artırdı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Cerablus, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarına yer alıyor.
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