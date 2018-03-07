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    Son dakika! Cerablus'ta bombalı saldırı

    DHA
    07.03.2018 - 16:14 | Son Güncelleme:

    GAZİANTEP’in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan ve ’Fırat Kalkanı Harekatı’yla teröristlerden arındırılan Cerablus’ta, polis merkezi yakınında bombalı araçla düzenlenen saldırıda 1’i yerel polis, 6 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

    ’Fırat Kalkanı Harekatı’yla teröristlerden arındırılan Cerablus kent merkezindeki polis merkezi yakınında bugün öğleden sonra patlama meydana geldi.

    Teröristlerin bomba yüklü aracı infilak ettirmesiyle meydana geldiği belirlenen patlamada, biri Cerablus yerel polisi olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti, 10’un üzerinde kişi ise yaralandı. Yaralılar, bölgeden tahliye edilerek hastanelerde tedaviye alındı.

    Yerel kaynaklar, saldırının terör örgütü PKK/ PYD tarafından yapıldığı ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
    Son Dakika Haberler
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