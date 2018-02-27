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    Son dakika... Çekya'dan Salih Müslim açıklaması: Gözden geçiririz

    Hürriyet Haber
    27.02.2018 - 19:35 | Son Güncelleme:

    Çekya'dan son dakika Salih Müslim'le ilgili açıklama geldi. Çekya Türkiye'nin iade talebinde bulunması halinde kararı gözden geçirebileceklerini belirtti.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Gözaltına alınan Salih Müslimin ilk fotoğrafları
    • Gözaltına alınan Salih Müslimin ilk fotoğrafları
    • Gözaltına alınan Salih Müslimin ilk fotoğrafları
    • Gözaltına alınan Salih Müslimin ilk fotoğrafları

    Çekya'dan yapılan açıklamada Türkiye'nin terörist elebaşı Salih Müslim'in iadesini talep etmesi halinde kararın yeniden gözden geçirileceği ifade edildi. Çekya makamları ayrıca, Çekya'nın terörizmi desteklediği yönündeki açıklamaları kabul etmediğini duyurdu.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

    "Terörizmi desteklediğimiz iddialarını kabul etmiyoruz. Müslim kararı ile hiçbir uluslararası yükümlülüğü ihlal etmedik. Türkiye Müslim'in iadesini isterse hukuk içinde değerlendiririz."

    SERBEST BIRAKILMIŞTI

    24 Şubat'ta yakalandığı Prag'da bugün mahkemeye çıkarılan Müslim, mahkemenin kararı ile serbest bırakılmıştı.

    Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Salih Müslim'in serbest bırakılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Karar terör örgütlerini destek niteliğindedir" ifadesini kullanmıştı.

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    Etiketler: salih müslim , son dakika , türkiye , iade
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