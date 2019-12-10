Son dakika... Çekya'da silahlı saldırı

Çek Radyosunun haberinde, Ostrava kentinde bir hastaneye kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendiği duyuruldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı

Olayda en az 2 kişinin ağır yaralandığı, saldırganın olay yerinden kaçtığı, şahsın yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan Çek polisi yaptığı açıklamada bir adamın arabası içinde kendini vurduğunu bildirdi.