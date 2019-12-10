Son dakika... Çekya'da silahlı saldırı
Çekya'nın Ostrava kentinde bir hastanede silahlı saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Öte yandan bir adamın araba içinde kendini vurduğu bildirildi.
Çek Radyosunun haberinde, Ostrava kentinde bir hastaneye kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendiği duyuruldu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı
Olayda en az 2 kişinin ağır yaralandığı, saldırganın olay yerinden kaçtığı, şahsın yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldığı bildirildi.
Öte yandan Çek polisi yaptığı açıklamada bir adamın arabası içinde kendini vurduğunu bildirdi.
Na místě události jsou čtyři mrtví a dvě těžce zraněné osoby. Policie po pachateli intenzivně pátrá. Žádáme veřejnost o součinnost, v případě jakýchkoliv poznatků nás, prosím, kontaktujte na lince 158.— Policie ČR (@PolicieCZ) December 10, 2019
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