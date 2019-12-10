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Dünya
AA, Reuters - Fotoğraf: Reuters
10.12.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

Son dakika... Çekya'da silahlı saldırı

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Son dakika... Çekya'da silahlı saldırı

Çekya'nın Ostrava kentinde bir hastanede silahlı saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Öte yandan bir adamın araba içinde kendini vurduğu bildirildi.

Çek Radyosunun haberinde, Ostrava kentinde bir hastaneye kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendiği duyuruldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı

Olayda en az 2 kişinin ağır yaralandığı, saldırganın olay yerinden kaçtığı, şahsın yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan Çek polisi yaptığı açıklamada bir adamın arabası içinde kendini vurduğunu bildirdi. 

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