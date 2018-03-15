Son dakika... Çavuşoğlu'nun Washington toplantısı ertelendi
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy "19 Mart'ta Washington'da gerçekleşecek toplantı ertelendi" açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Trump önceki gün Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden almıştı. ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı ise Mike Pompeo olmuştu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çavuşoğlu'nun ABD'de yapacağı Menbiç görüşmesinin ertelendiğini açıkladı. Aksoy, "19 Mart'ta Washington'daki toplantı ertelendi" dedi.
Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rex Tillerson'ı görevden almasının ardından görüşmenin ertelenebileceğini ifade etmişti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lavrov'la yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısında, ABD'yle 19 Mart tarihinde yapılacak Menbiç konulu toplantının ertelenebileceğini söylemişti.
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