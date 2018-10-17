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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
17.10.2018 - 12:07, Son Güncelleme:

Son dakika: Çavuşoğlu'ndan açıklamalar

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Dışişleri Bakanı, ABD'li mevkidaşı ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

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  • Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi
  • Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi
  • Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi
  • Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Pompeo ile Kaşıkçı ve Münbiç konularını konuştuk. Verimli bir görüşmeydi. PKK ile mücadele dahil birçok konuda görüş alışverişi yaptık. Pompeo, başkan Trump'ın mesajlarını ilettiğini söyledi. Suudi tarafı ile görüşmelerini Sayın Cumhurbaşkanımıza da anlattı. Savcılık yoğun bir soruşturma yürütüyor. Başkonsolosun rezidansında soruşturma yapılamadı. Ailesinin olduğu iddia edildi. Bu soruşturmalardan sonra ortaya çıkacak netice üzerinde net bir bilgi verebiliriz. Gazetede çıkan haberlere göre yorum yapmayız. Bugün konsolosun konutunda arama yapılacak. Başkonsolos ülkesine gidebilir, ne zaman gelip gelmeyeceği de benim işim değil. Suud yetkililer karar verir buna. Başkonsolosun bazı davranışları dalga geçer gibi oldu ve tepki topladı. Başkonsolosun aracında ve rezidansında arama yapılacak. Gecikme olduğunu kendileri de kabul ediyorlar. Bizim elimizde de 15 kişinin gelmesiyle ilgili raporlar var ancak bir neticeye vardıktan sonra bir bilgi verebiliriz. Cumhurbaşkanımız Münbiç için Pompeo'ya "Sizin zorluklarınız varsa biz teröristleri temizleriz" mesajını verdi. Yaptırımlar saçma sapan şeylerdi. Artık ilişkilerimizde yaptırım veya benzer konular olmaması konusunda hemfikiriz.

ABD Dışişleri Bakanı Ankarada
ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da

 

 

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