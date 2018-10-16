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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
16.10.2018 - 14:25, Son Güncelleme:

Çavuşoğlu'ndan Münbiç açıklaması

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Çavuşoğlu'ndan Münbiç açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münbiç konusunda ABD'ye net mesajlar verdi ve 'ABD'de bir savsaklama hissedersek önceki çizgiye döneriz. Ya siz temizleyin ya da biz temizleriz.' açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gündemdeki konulara dair önemli açıklamalarda bulundu.

KAYIP GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI

Kaşıkçı olayını açıklığa kavuşturmak zorundayız. Soruşturma şeffaf bir şekilde yürütülmeli. Başkonsolosluk şahısların sorgulanacağı yer değildir. Savcılık (Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda) uygun gördüğü kişilerin ifadesine başvurulabilir. 

POMPEO'NUN TÜRKİYE ZİYARETİ 

Bugüne kadar bu olayla ilgili yapılan açıklama ve hassasiyet önemli. Pompeo Riyad'dan sonra Ankara'ya gelecek. Biz bu ziyaretten elbette mutluluk duyarız. Avrupa ülkelerinin bu olayla ilgili açıklamaları önemli. Bugüne kadar yapılan açıklamaları olumlu buluyoruz. Bir Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldiği zaman her alanda konuşma yapıyoruz. Bize söylenmeyen neler var, Pompeo Riyad'daki görüşmelerini bize de anlatacaktır.  FETÖ'nün iadesi konusunda adım atılmaması ciddi sorun. Münbiç'ten teröristlerin temizlenmesi yetmez.  Pompeo göreve gelir gelmez Münbiç'le ilgili yol haritasını onaylamıştık. Tillerson zamanında çalışmalar başlamıştı. Ortak eğitim programları başladı. Biraz gecikme var. Münbiç'te bu yol haritasının uygulanması bizim için önemli. Teröristler yalnızca Münbiç'ten değil Fırat'ın doğusundan da temizlenmeli. ABD'nin sorumluluğu bu teröristleri temizlemektir. ABD teröristlere çok büyük destek verdi. Pompeo ile ikili sorunları görüşeceğiz. Münbiç konusunda ABD'de bir savsaklama hissedersek önceki çizgiye döneriz. Ya siz temizleyin ya da biz temizleriz.

İDLİB'DE ÇEKİLME SÜRECİ 

Esasen İdlib memorandumu sadece insani bir felaketin önüne geçmemiştir siyasi çözüm için de çok önemli bir yol açmıştır. Suriye ile ilgilenen tüm ülkelere de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Çekilme konusunda sorun yok. Memorandum konusunda silahtan arındırılmış bölge çalışmalarımız devam ediyor. Radikal grupların bu bölgeden çekilmesi konusunda bir sıkıntı görülmüyor. Bu devam eden bir süreç. İdlib bölgesinden geçen iki otoyolun açılması süreci de devam edecektir. Atılan adımlardan Rusya'nın da memnun olduğunu biliyorum. Lavrov'da bize bu konulardan dolayı teşekkürlerini belirtti.

Maalesef bu radikal gruplar Halep'ten Doğu Guta'dan buraya özellikle gönderilmiştir. Bunların buradaki mevcudiyeti İdlib'e saldırı için bir bahane olarak kullanılacaktı. Suriye'nin güneybatısından ve Deyrizor bölgesinden buraya radikal gruplar getirilmiştir. Biz sınırımızın ötesinde terörist ve radikal gruplar istemeyiz. Yabancı teröristler de var. Bunlara karşı alınacak tedbirler için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ortak bir stratejiye de ihtiyacımız var.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (16.10.2018)
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