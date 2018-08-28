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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerDünya HaberleriSon dakika… Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'nin o çağrısına flaş yanıt
GeriDünya Son dakika… Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'nin o çağrısına flaş yanıt
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Dünya
28.08.2018 - 11:32, Son Güncelleme:

Son dakika… Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'nin o çağrısına flaş yanıt

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu Litvanya’da mevkidaşı ile yaptığı basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu, ABD'nin, Rusya'dan alınacak olan S-400'ler için 'kararınızı gözden geçirin' çağrısına yanıt vererek "Amerika patriotları bize satma garantisi veriyor mu? F-35'te bile her gün tehditler, yok kongreden geçmez, yok şu olmaz bu olmaz, hep böyle şartlar. Ama benim hava savunmamı korumam lazım. Herkeste füze var, bu füzelere karşı ben kendi ülkemi savunacak sistemi almak durumundayım. Bu benim için bir tercih değil, bir zorunluluk" dedi.

Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satırbaşları:

İki ülke arasında diyaloğun olması önemli. Dışişleri Bakanı olarak ben de diplomasiden yanayım. Sorunları çözmek sayın Cumhurbaşkanımızın da yetki ve talimatıyla için çok da çaba sarf ettik. Dolayısıyla kongre üyelerinin de Türkiye’ye gelmesi önemli. Çünkü Amerika'da farklı kurumlar var, farklı pozisyonlar var, farklı düşünceler var, tam bir karmaşa var. Türkiye'nin önemini bilen kongre üyeleri de var. Tabi FETÖ yüzünden zehirlenen, FETÖ'nün zehirlediği gruplar da var.

FETÖ, Litvanya'da da özellikle Tatar toplumunu bölmeye çalışıyor, bölmeye çalışıyor hatta bizim ilişkilerimizi de zehirlemeye çalışıyor. Ama biz buna müsaade etmeyiz. Burada Tatar toplumunun nasıl Kırım'da Ukrayna'da birliği önemliyse burada da önemli. Biz bu konuda Litvanya yönetimine her türlü desteği vermeye hazırız. Çünkü Tatarlar bizim akrabalarımız.

Sonuçta bu ilişkiler önemli ama artık ilişkileri geliştirmek için tehdit dilini bir kenara bırakmak lazım. Normalleştirmek için kabul edilemez şartlar da koymamak lazım. Benim şu anda acil olarak bu hava savunma sistemine ihtiyacım var. Ben bu hava savunma sistemini müttefiklerimden başta ABD olmak üzere almak istedim. Fakat bu ülkeler ülkeler bize satamadı ya da satmak istemedi. Benim de ihtiyacım var.

Şimdi orta vadeli, uzun vadeli anlaşmamız var. Ortak üretime de geçeceğiz ama şu an benim acil ihtiyacımız karşılayacak bir müttefikim yok maalesef.

Amerika patriotları bize satma garantisi veriyor mu? F-35'te bile her gün tehditler, yok kongreden geçmez, yok şu olmaz bu olmaz, hep böyle şartlar. Ama benim hava savunmamı korumam lazım. Herkeste füze var, bu füzelere karşı ben kendi ülkemi savunacak sistemi almak durumundayım. Bu benim için bir tercih değil, bir zorunluluk. F-35'in biz ortağıyız zaten. Bu çok taraflı bir projedir. "Ben istedim Türkiye çıkar" bu yaklaşım yanlıştır, uluslararası hukuk var.

Kovboy filminde olduğu gibi ben istediğimi yaparım derse, onun da mutlaka bir karşılığı olur. Onu kendilerine de zaten söyledik. Biz Amerika ile olan tüm sorunlarımızı iki eşit ortak gibi konuşup, çözüp yolumuza devam etmek isteriz. tek tarafın baskısıyla olacak işler değil bunlar.

 

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