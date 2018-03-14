Son dakika... Çavuşoğlu Rusya'da... Kritik açıklamalar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile basın toplantısı düzenliyor. Çavuşoğlu, 19 Mart'ta ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile planlanan görüşmenin ertelenebileceğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19 Mart tarihinde planlanan Washington temaslarının ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un görevden ayrılması nedeniyle ertelenebileceğini açıkladı.
Rusya'nın başkenti Moskova’da Sergey Lavrov ile görüşmesi ardından düzenlenen basın toplantısında 19 Mart ABD ziyareti hakkında önemli açıklama yapan Mevlüt Çavuşoğlu, “ABD’de Dışişleri Bakanını değişmiş olması o ülkenin iç meselesidir ve bizim konumuz değildir. Ancak bu gelişme bağlamında 19 Mart tarihinde planlanan ziyaret tarihi ertelenebilir. Amerika ile yoğun bir diyalog halindeyiz. Bizim için önemli olan kiminle görüşeceğimiz değil, Türkiye çıkarlarının dikkate alınıp alınmaması olmasıdır. ABD yönetiminden de Dışişleri Bakanı kim olursa olsun beklentimiz budur. Biz Tillerson ile olduğu gibi Mike Pompeo ile de çalışmaya hazırız” dedi
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