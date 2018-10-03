Son dakika... Çavuşoğlu: İlişkilerimizi geliştirmek istiyoruz
Hollanda ile yaşanan krizin ve ilişkilerin normalleşmesinin ardından Hollanda Dışişleri Bakanı ilk kez Türkiye'ye geldi. Bakan Çavuşoğlu Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile ortak basın toplantısı düzenledi.
İşte Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun sözlerinden satır başları:
Hollanda ile bundan sonra pozitif gündeme odaklanarak ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Hollanda ile bundan sonra pozitif gündeme odaklanarak ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Türkiye-AB ilişkilerinde gelinen noktayı ele aldık" dedi.
Mevkidaşı Stef Blok ise, "Türkiye zor zamanlardan geçti. 2016 temmuz ayında demokrasi tam anlamıyla saldırıya uğradı" diye konuştu.
Hollandalı bakan, "Türkiye Suriye krizinde tebrik edilmeli. Güvenlikte işbirliği devam edecek" ifadesini kullandı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, soru cevap kısmında "Hollanda halkını Nazi olmakla suçlamadık" dedi.
Geçen yıl bir dizi kriz yaşayan Türkiye ve Hollanda, ilişkilerde yeni bir sayfa açmış durumda.
İki ülke birbirlerinin başkentlerine yeni büyükelçiler atadı.
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