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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
19.10.2018 - 11:54, Son Güncelleme:

Son dakika.. Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı açıklaması

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin, "Ortaya çıkacak sonuçları tüm dünyayla paylaşacağız. Herhangi bir ülkeyle o ya da bu bilgiyi paylaşmamız söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Yoğun bir program çerçevesinde Tiran ziyaretini sürdürdüğünü belirten Çavuşoğlu, bundan sonra daha düzenli bir şekilde Arnavutluk'u ziyaret edeceklerini söyledi.

Çavuşoğlu, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin, Türkiye'nin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya ses kaydı verdiği iddialarını reddetti.

Çavuşoğlu, "Türkiye'nin Pompeo ya da herhangi bir Amerikalı yetkiliye herhangi bir ses kaydı vermesi söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin şeffaf bir soruşturma yürütüldüğünün altını çizen Çavuşoğlu, "Ortaya çıkacak sonuçları tüm dünyayla paylaşacağız. Herhangi bir ülkeyle o ya da bu bilgiyi paylaşmamız söz konusu değil." diye konuştu.

"ARNAVUTLUK'TAN FETÖ MENSUPLARININ İADESİNİ BEKLİYORUZ"

Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yöneltilen soruya cevabında, darbe gecesi Meclis'in, İstanbul ve Ankara'da önemli yerlerin bombalandığını ve bir gecede Türkiye'nin 251 şehit verdiğini hatırlattı.

Arnavutluk'un darbe girişiminin ardından Türkiye ile güçlü dayanışma örneği sergilediğine işaret eden Çavuşoğlu, öte yandan Arnavutluk'ta çok ciddi bir FETÖ yapılanması bulunduğunun ve bu örgütün Arnavutluk için de çok tehlikeli olduğunun altını çizdi.

Bakan Çavuşoğlu, terör örgütü FETÖ üyesi kişilerin Arnavutluk'ta bulunduğunu ve dost Arnavutluk'tan bu kişilerin iadesini beklediklerini vurgulayarak, "Resmi olarak iadesini talep ettiğimiz kişilerin listesini de verdik, resmi yazıyla da talep ettik." dedi.

FETÖ'nün eğitimi ve eğitim sistemini kullanarak devlet sistemine sızdığına işaret eden Çavuşoğlu, "Arnavutluk'tan iadesini talep ettiğimiz FETÖ mensupları var ve bunları dost Arnavutluk'tan bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, FETÖ'nün, Türkiye aleyhine sürdürdüğü çalışmaları ve bu örgüte ait kurumları liste halinde her seferinde dost ülkelere verdiklerini ve bu ülkelerden FETÖ ile mücadelede dayanışma beklediklerini ifade etti.

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