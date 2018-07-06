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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
06.07.2018 - 09:37, Son Güncelleme:

Son dakika! Göç dalgası büyüyor! Sayı 350 bini buldu

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Esad rejimi ve destekçilerinin Suriye'nin Dera iline düzenlediği saldırılardan kaçıp Ürdün ve İsrail sınıra göç eden sivillerin sayısı 350 bini aştı.

Suriye'de Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin ülkenin güneybatısındaki Dera iline yönelik şiddetli saldırılarından kaçan sivillerin sayısı 350 bini geçti.

Esad rejimi ve destekçilerinin 20 Haziran'da ülkenin güneybatısındaki Dera ilinde muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimleri ele geçirmek için başlattığı operasyon nedeniyle ülkenin güneyinde Ürdün ve İsrail sınırına göçler devam ediyor.

AA muhabirine bilgi veren Dera sivil savunma kaynakları, esad rejiminin saldırılarından kaçarak Ürdün ve İsrail sınırına gelen Suriyelilerin sayısının 350 bini aştığını bildirdi.
Evlerini terk etmek zorunda kalan ve Ürdün'e geçmek isteyen Deralı siviller, sınır hattı yakınlarında barınma imkanı arıyor.

Göç eden sivillerin büyük kısmı başlarını sokacak bir çadır dahi bulamıyor.  Çoğunluğu kadın ve çocuk yüz binlerce sivil, temiz su kaynaklarından yoksun yaşıyor.  Sınır hattında 45 dereceye varan aşırı sıcak ve çöl rüzgarları da sığınmacıların içinde bulunduğu koşulları zorlaştırıyor.

 

HAVADAN GÖRÜNTÜNLEDİ

Dera'da rejimin saldırılarından kaçarak kurdukları çadırlardan yaşam mücadelesi veren sivilleri, AA havadan görüntüledi.
Görüntüler, kurak çorak bir alanda derme çatma kurulan yüzlerce çadırı gözler önüne seriyor.
Dera’dan göç eden siviller, yardım kuruluşlarından destek bekliyor.
Beşar Esad rejimi yaklaşık iki hafta önce İran milisleri ve Rus hava kuvvetlerinin desteğiyle ülkenin güneyinde muhalefetin kontrolündeki bölgelere yönelik askeri operasyonlarına başlamıştı. Güneydeki Dera'nın doğusundaki bazı bölgeleri ele geçiren rejim güçlerinden kaçan halk yakındaki Ürdün ve İsrail sınırında toplanıyor.
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) birkaç gün önce, Esad rejimi ve destekçilerinin, Dera iline geçen ay başlattığı saldırılar nedeniyle 198 bin sivilin Ürdün ve İsrail sınırına göç ettiğini duyurmuştu. Söz konusu rapora göre, mayıs ayı ortasından itibaren başlayan saldırılar sonucu yüzlerce sivil hayatını kaybetmişti.

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